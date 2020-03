Mercato : Guardiola a une clause pour quitter City … avant de le renvoyer

Pep Guardiola et son histoire avec Manchester City Ça pourrait finir … quand il le voudrait. Selon le Daily Mail, l’entraîneur catalan comprenait une clause d’échappement dans votre contrat Lorsqu’il a renouvelé sa relation avec les citoyens à l’été 2018 pour deux années de plus, celle qu’il avait et deux autres campagnes, jusqu’en 2021. Guardiola, qui venait de remporter sa première Premier League à Manchester, fixe la possibilité de quitter le club à l’été 2020 si certaines conditions étaient remplies.

Il y a actuellement une ruée remarquable autour du Manchester City Compte tenu de la direction que l’équipe prend cette saison en compétition nationale. Les citoyens sont désormais troisièmes du Premier ministre avec 32 points, à six Leicester (38) … Et 14 points de Liverpool (46)! De plus, ils sont tombés dans l’Etihad ce jour-là dans le derby de Manchester avant Unis (1-2). Mauvaise situation sportive qui a l’entraîneur de Santpedor au centre de l’oeil du taureau, qui a même déclaré que “nous ne serons peut-être pas là pour rivaliser avec les meilleurs”

Cela a conduit à Guardiola a été sérieusement interrogé pour la première fois depuis sa pratique en tant que technicien. Cela ne s’est pas produit à Barcelone, ni à Munich, mais à Manchester. En fait, le mois dernier, le Catalan a laissé tomber la possibilité de partir dans son environnement et copié des couvertures à travers l’Europe avant une éventuelle nouvelle destination. Quelque chose qu’il a ensuite apaisé en public, reconnaissant même que était ouvert pour rénovation: «Je le suis, oui. Bien qu’il ne s’agisse pas de ce que le club veut ou non. Mais pour moi, je veux voir mes joueurs et la réaction de mes joueurs. Je veux voir le club, je veux voir les joueurs, je veux voir comment nous continuons à travailler ensemble.

Guardiola Il va maintenant faire face à des mois clés, au cours desquels son équipe doit revenir en Premier s’il veut opter pour sa troisième consécutive, ainsi qu’à un mois de février où se jouent les huitièmes de la Ligue des champions, la seule chose qui semble désormais réorienter le chemin de la Catalan, qui a dans son contrat la possibilité de quitter le navire avant que tout ne s’écroule. A Manchester, réticents au départ à partir, ils pensent à ce scénario possible avec Mauricio Pochettino comme relais.