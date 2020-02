Mercato : Guardiola cherche à signer Messi cet été

Il Manchester City rêve de l’arrivée de Leo Messi. Toute la controverse cette semaine avec Eric Abidal ouvre une toute petite porte à l’Argentin pour quitter le club où il a développé toute sa carrière. Comme maintenant l’opération ce n’est plus impossible mais extrêmement difficile, ils ont activé la machinerie pour que Messi choisisse le ‘sky blues’ si vous décidez de changer d’air, publié par The Athletic.

Leo Messi est recherché à Etihad de la même manière qu’il était Pep Guardiola, jusqu’en 2016, il a finalement accepté le poste. Manchester City a reconnu à l’époque que la première tentative La signature catalane a eu lieu en 2012, juste après avoir remporté de façon spectaculaire sa première ligue en plus de 50 ans. Les managers se sont mis au travail pour les retrouver à Manchester.

Nous devons partir de la base que Leo Messi a fait toute sa vie à Barcelone dans un club auquel il s’identifie, dans lequel il est vénéré par chaque fan et où il est arrivé quand il était enfant. Cela dit, l’équipe qui rassemble le plus de conditions d’embaucher l’Argentin s’il décidait de partir est sans aucun doute le Manchester City.

Le facteur Agüero et Guardiola

Réaliser l’éventuelle signature de Messi par Barcelone pourrait aider un Pep Guardiola qui lui a permis d’atteindre le niveau stratosphérique qu’il a montré au cours de la dernière décennie et il saurait mieux que quiconque comment lui faire atteindre sa meilleure version.

Ici, vous devez également prendre en compte Txiki Begiristain et Ferrán Soriano, deux des dirigeants les plus importants du club qui ont travaillé avec lui au Can Barça et continuent d’entretenir de bonnes relations. Et c’est que Manchester City dispose de suffisamment de moyens financiers pour faire face au contrat demandé par l’Argentine, quel qu’en soit le montant. Lorsque Messi avait une clause de 300 millions d’euros, ils l’auraient payée le lendemain si l’affaire s’était produite.

Ensuite, il y a aussi le facteur Kun Agüero, probablement son meilleur ami dans le monde du football. Il adorerait partager la journée avec lui et pas seulement dans l’équipe argentine. Votre chimie personnelle pourrait faire à la fois un duo mortel. Le «10» lui avait déjà demandé le Barça dans ce marché d’hiver.

Même le site Web de la ville lui-même faisait référence à l’information contenue dans sa section relative aux rumeurs, la qualifiant de “transfert de rêve«. Il est habituel le magazine de presse de ses supporters avec tout ce dont on parle du club. Bien que l’opération soit presque impossible, la machine fonctionne.