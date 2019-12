Mercato : Guide Biwenger: Comment spéculer dans l'arrêt de sélection

Guide pour spéculer sur le marché Biwenger lors de l'arrêt des sélections d'engagements internationaux en octobre.

Vient un nouvelle coupure des sélections que la concurrence pour faire place à des engagements internationaux. Cela signifie que le marché Biwenger, Comunio, LaLiga Fantasy et le reste des ligues Fantasy commencent ce que l'on appelle: spéculer.

Lo aura lu dans votre groupe WhatsApp de Biwenger sûr et égal, vous pensez que vous savez déjà tout sur la façon de tirer le meilleur parti de ces deux semaines, mais vous serez surpris par les mouvements ingénieux qui peuvent être faits en profitant du reste de la Liga.

Voici quelques conseils sur comment spéculer pendant l'arrêt de la sélection, en plus de toutes les astuces Biwenger que nous avons déjà racontées.

Qu'est-ce que la spéculation sur le marché Biwenger?

La première chose est de savoir ce que nous entendons par spéculation sur le marché Biwenger. La valeur des joueurs est soumise à leur demande, ce qui signifie qu'ils vont augmenter ou diminuer selon qu'ils sont signés ou vendus par la communauté des joueurs. De cette façon, un joueur qui est signé en masse aura tendance à augmenter le prix et un autre qui a été blessé ou ne compte pas pour son entraîneur, diminuera lorsqu'il sera vendu par la grande majorité des managers.

Compte tenu de ces fluctuations du marché Biwenger, nous comprenons que spéculer, c'est signer et vendre des joueurs avec l'intention d'obtenir des avantages économiques de ces transactions. Plus ce processus est efficace, plus vous avez de chances d'obtenir plus d'argent.

Apprenez à spéculer en tant qu'experts

Limitations à signer dans votre ligue

La première chose que vous devez savoir est les limites de votre ligue en ce qui concerne enchère maximale et nombre de joueurs par modèle. Ces deux facteurs limiteront votre stratégie lorsque vous pourrez spéculer et nous vous conseillons d'être la première chose que vous examinerez avant de tracer votre stratégie.

N'oubliez pas qu'en fonction de l'enchère maximale définie, la limite variera: 25-50% de la valeur de l'équipement. Ce qui signifie que plus votre équipe a de valeur, plus vous pouvez dépasser le budget et emprunter. Au final, il sera vrai que «l'argent appelle l'argent».

Vendre des joueurs

L'une des clés est que ne restez pas avec un joueur qui est en panneparce que sa valeur tombera près de -0,5 M Selon les cas. À moins que vous ne soyez un joueur de franchise essentiel pour votre équipe, le capitaine du club éternel vend. N'oubliez pas que ce que nous essayons de faire est d'obtenir plus d'avantages pour acheter les meilleurs joueurs et pour cela, vous devez vendre.

Dans ce cas, un joueur qui semble clair que perd de la valeur chaque jour qui passe est Gonçalo Guedes. Le Portugais n'est toujours pas bien dans ce début de saison et sa valeur reflète cela. L'arrivée des Celades au Valence CF ne semble pas l'avoir stimulé à outrance, étant resté plus d'une fois sur le banc.

Joueurs en séquence

D'un autre côté, n'ayez pas peur quand signez les joueurs qui sont en vert dessus + 50 000 € par jour. S'ils ne font que spéculer, ne jetez pas la maison par la fenêtre et essayez de signer au prix du marché et, tout au plus, 5-6 fois l'augmentation de valeur de ce jour. À mesure que la première semaine de l'arrêt de la sélection progresse, vous aurez moins de place pour parier sur l'augmentation de l'enchère.

Dans l'image, on peut voir Thomas, qui a réalisé un très bon premier tiers du championnat. Bien que jouer avec l'Atlético de Madrid et souffre des évaluations de Patricia Cazón, est l'un des joueurs rojiblancos qui ont marqué le meilleur.

Joueurs laissant une blessure: bonnes affaires

Le retour de Jordi Alba, imminent.

L'arrêt de la sélection permet également de spéculer avec des joueurs qui reviendront bientôt dans la formation de départ: joueurs blessés dans le dernier tronçon de leur récupération. A cette occasion, nous vous encourageons à être au courant des acteurs suivants: Carlos Soler et Gayà (Valence CF), Mendy (Real Madrid), Jordi Alba (FC Barcelona), Alberto Moreno (Villarreal), Ferreyra (Espanyol) et Côté (Eibar).

Virus FIFA: attention aux blessures

Frappez toujours la limite de la blessure.

Il Virus FIFA Vous pouvez attaquer à tout moment. Il survole toujours ces arrêts dans les compétitions nationales et attaquer les clubs les plus puissants. C'est pourquoi nous vous conseillons d'être attentif aux blessures des internationaux que vous avez dans votre équipe. Si la situation se produit, attendez de connaître l'état de la blessure du joueur mais il est normal que les nouvelles de ce style soient désastreuses.

Oeil à la fin de la pause

Quand la fin de la sélection approche, il revient à l'état initial en matière de croissance ou de tendance à la baisse. Cela signifie que les joueurs qui ont signé pour spéculer commencent à vendre et leur valeur diminue, revenant dans de nombreux cas à la valeur initiale. Nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier jour pour vendre pour deux raisons:

Il est possible que si le joueur a une valeur marchande élevée, l'offre de marché est en baisse et vous perdez une bonne pincée sans aucune possibilité de pouvoir la refuser. Jeudi prochain, le La valeur marchande du joueur que vous avez signé pour spéculer n'est plus à son plus haut sommet, ayant gaspillé une partie des bénéfices que vous alliez obtenir pour lui.

Il est clair que tous ces les stratégies sont axées sur le profit, sans s'intéresser à d'autres facteurs plus stratégiques ou sentimentaux. Ne vendez pas à toute l'équipe en espérant en signer une nouvelle et meilleure, cela ne se produit généralement pas, même si nous ne vous conseillons pas de rester le même pendant ces deux semaines car vous perdrez de l'argent avec les joueurs à terre.