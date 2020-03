Mercato : Haland et 6 autres bombardements qui peuvent faire exploser le marché d’hiver

Quelques jours après démarrer le marché d’hiver, les prénoms commencent à sonner ils pourraient changer d’équipe en janvier. Que ce soit en raison de cycles terminés, de la nécessité pour les clubs de vendre ou parce que la fin des contrats approche, cela Le premier mois de 2020 peut être très chargé dans les grandes équipes européennes.

Le premier grand nom qui apparaît sur cette liste est Erling Haland. Il était clair que l’attaquant norvégien quittait le RB Salzburg pour environ 20 millions d’euros après avoir signé une spectaculaire phase de groupes de la Ligue des champions. Une affaire qu’il a mise à la guerre pour obtenir ses services auprès des géants du football européen. Enfin, dans les dernières heures, le Borussia Dortmund a officialisé son transfert.

Les footballeurs suivants avec lesquels il spécule sont Christian Eriksen et Edinson Cavani, Quoi le contrat prend fin le 30 juin. Leurs équipes doivent décider: o de vendre en janvier et de réaliser des bénéfices financiers et de les laisser libres en fin d’année. Le Danois a également la moitié de l’Europe derrière, y compris le Real Madrid, le club qu’il veut jouer l’année prochaine. L’Uruguayen pourrait également atterrir dans la capitale espagnole, mais pour rejoindre les rangs de l’Atlético.

Pour que Edinson Cavani se rende à l’Atlético de Madrid, quelqu’un devra d’abord dire au revoir au Metropolitano. Là, il entre en scène Thomas Lemar, suivi de l’Olympique de Lyon, après avoir échoué dans le club de matelas. Ici, un effet domino dominante »pourrait commencer, ce qui provoquerait plus de mouvements, bien qu’il soit supposé qu’il ait moins de substance. Les rojiblancos espèrent que l’opération n’entraînera pas beaucoup de pertes après en avoir payé 70 kilos.

La fin du cycle Cela pourrait être une autre raison de changer le marché d’hiver. Par exemple, à Barcelone, nous trouverions Arturo Vidal, qui pourrait quitter le Camp Nou –À la tête de l’Inter Milan– avoir plus de minutes, car il considère que dans l’équipe catalane, il ne joue pas assez. Il apparaît également dans cette liste Dani Olmo, qui a déjà reconnu que son séjour au Dinamo Zagreb avait pris fin et que son nom était lié à l’Atlético.

Un autre footballeur qui a pu résonner fortement était Zlatan Ibrahimovic, mais son arrivée à Milan a déjà été officialisée. À votre retour en Europe, les Suédois peuvent vous accompagner Hulk, mais celui-ci, venant de Chine. Le Brésilien a été lié ces derniers jours à l’Espanyol, qui serait un puissant renfort pour la boîte à perruches.