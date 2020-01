Mercato Hatem Ben Arfa : Qui est vraiment Hatem Ben Arfa ?

Dans le monde du football et, surtout, dans les paramètres dans lesquels évolue le Real Valladolid, les marchés ne sont jamais fermés à cause des “bonnes affaires”. Nous avons souvent entendu dire que “l’équipe est fermée à moins qu’un marché ne soit conclu”. Cela a toujours été le cas dans l’arène du blanc et du bleu. Peu importe que le directeur sportif soit présent ou même le président.

Real Valladolid attend les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché et le fait toujours jusqu’au dernier jour. À cette occasion, et pour détailler une équipe qui a cherché à libérer les joueurs plutôt qu’à les renforcer, Hatem Ben Arfa (Clamart, France, 07/03/1987) est la “bonne affaire” de l’année et peut-être de la dernière décennie dans le monde de la blanquivioleta.

L’attaquant français, qui était dans la ville depuis lundi en début d’après-midi, s’est engagé auprès de l’entité Pucelan jusqu’au 30 juin dans une opération où c’est le joueur lui-même qui a le plus à perdre.

Officiel : Hatem Ben Arfa signe à Valladolid pic.twitter.com/SrpjTcSem5 — Foot Mercato (@footmercato) January 28, 2020

Une grande opportunité … pour les deux

L’ancien joueur du PSG, de Newcastle United, de Hull City et de l’OGC Nice, entre autres, arrive à la Liga Santander dans un mouvement décisif pour ses dernières années. Après avoir été mis à l’écart du Stade Rennais FC en mai dernier, le Français doit prouver à nouveau ses capacités et son jeu en retrouvant sa confiance et son dynamisme.

En d’autres termes, tout ce qu’il a perdu ces dernières années mais qu’il peut, comme il l’a montré la saison dernière, récupérer avec une certaine facilité pour convaincre tout le monde à la Blanquivioleta. Il y a quelques mois, Quique Setién était plein d’éloges à son sujet. Quelques mois seulement.

Hatem Ben Arfa est un grand joueur, mais peut-être un joueur auquel on a donné trop d’attentes à l’époque. C’est arrivé comme pour Yoann Gourcuff et Samir Nasri. À une époque où le football français était en pleine effervescence, une génération de jeunes joueurs a commencé à émerger et le football européen les a trop fortement marqués.

Hatem Ben Arfa sous ses nouvelles couleurs. 💜 📸 @realvalladolid pic.twitter.com/iWEC6l8T2H — Actu Foot (@ActuFoot_) January 28, 2020

Un point de défi

Ils ont reçu un plafond très élevé qui semble avoir échoué à jouer un Ben Arfa au passé récent au Paris Saint Germain après sa meilleure année en tant que professionnel. Ses données ne sont pas celles d’un acteur décisif au niveau mondial ni, peut-être, de celui qui était censé l’être mais elles sont celles d’un grand joueur qui peut être décisif à peu près tout ce que peut offrir le Nouveau Stade José Zorrilla.

Le nouveau joueur blanc et bleu compte 84 matches et 13 buts en Premier League et 210 matches et 40 buts en Ligue 1 française. Ces chiffres montrent un bon niveau mais aussi l’inconsistance d’un joueur rebelle et controversé qui a laissé des moments marquants dans sa carrière.

De la célébration de sa sortie pendant toute une année à ses controverses avec l’Unai Emery, en passant par les critiques de Didier Deschamps après sa victoire à la Coupe du monde 2018, ont marqué la carrière et l’étape la plus récente d’un joueur qui arrive au Real Valladolid après avoir été séparé de sa dernière équipe.

Le Stade Rennais l’a sanctionné pour les deux derniers matches de la saison dernière pour une déclaration qui n’a pas du tout plu au club. Ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour une équipe qui savait que Ben Arfa était son joueur le plus important mais qui ne voulait pas de lui pour cette saison.

Valladolid à trouvé son nouveau défenseur central Hatem Ben Arfa qui portera le numéro 3 ! pic.twitter.com/bjPJGFC3Jm — Barça ⚽️💉 (@TikiTakaFCB1899) January 28, 2020

Avec Karim Benzema

Sa forte personnalité a toujours marqué sa carrière et l’a peut-être affaiblie et conditionnée. Membre de la génération de Karim Benzema, Ben Arfa a vécu et participé à l’étape la plus importante de l’histoire de l’Olympique de Lyon.

Il est arrivé au club alors que celui-ci avait remporté son premier championnat et a participé à la réalisation de quatre autres. Son ambition et sa rébellion le conduisent d’abord à l’Olympique de Marseille, puis en Angleterre.

Ben Arfa n’a jamais réussi à répondre aux attentes de Karim Benzema, par exemple. Son grand ami a été ce que l’on attendait, mais pas le nouveau joueur du Real Valladolid.

Pour différentes raisons, Hatem Ben Arfa n’a pas été régulier. Il a montré son potentiel à certaines étapes mais jamais avec la constance attendue d’un des grands talents français de la fin des années 1980.

Tout ce potentiel a été dilué, mais il existe toujours. Il est dans une petite bouteille à l’intérieur du joueur et c’est cette motivation qui a fait que le Real Valladolid a parié sur son transfert, l’un des plus pertinents et des plus médiatiques de l’histoire de la Blanquivioleta.