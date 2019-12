Mercato : Joao Cancelo aurait approuvé son retour à Valence

Le côté droit de 25 ans, par lequel le Manchester City payé 28,6 millions plus Danilo au JuventusIl n'a disputé que six matches de Premier avec l'équipe anglaise. Agacé par la petite importance que Guardiola lui donne, Joao Cancelo Il est proposé de changer d'air sur le marché d'hiver. Plus précisément, il est proposé de revenir à Valence, qui cherche un footballeur dans sa démarcation.

Joao Cancelo aurait donné «OK» à Valence

Cancelo voit de bon œil revenir à l'ensemble du che et donc il l'aurait transmis au club après la signature de la signature dans la capitale de Turia comme Comme le souligne. En outre, Jorge Mendes est le représentant du footballeur portugais, ce qui favoriserait encore son retour à Valence. Cependant, c’est une opération compliquée, c’est pourquoi le groupe qui pense à Lorenzi, de la Rome, comme alternative; défenseur avec lequel cela pourrait être fait comme un prêt et avec une option d'achat 20 millions d'euros.

Soit Joao Cancelo, Lorenzi ou tout autre élu, le renforcement du côté droit est devenu une priorité pour le marché d'hiver. Cristiano Piccini Il continue de partir et n'est pas attendu avant fin février et le club a l'intention de céder à Thierry Correia pour que vous ayez les minutes que les Celades ne vous donneront pas et ainsi ne pas voir votre trajectoire ralentie. Celui qui arrive dans cette démarcation le fera sous forme de prêt et avec option d'achat. Cette option pourrait être très élevée dans le cas de Cancelo, c'est pourquoi le groupe qui continue de coiffer le marché malgré déjà le oui des portugais.

Même Celades a été interrogé sur le possible retour de Joao Cancelo à Valence

Récemment, c'est Celades lui-même qui a été interrogé sur le possible retour de J'annule au Valence, bien qu'il ait préféré ne pas se prononcer sur la question en conférence de presse. "Ce sont des conversations privées et le contenu est également. Il est vrai que nous parlons de tout ce qui concerne l'équipe et je ne peux pas en dire beaucoup plus ", a expliqué le technicien.