Mercato : Jonathan Calleri, nouvel attaquant de l'Espanyol

Troisième étape de l'Argentin en Espagne, dans laquelle il devra remplacer la sortie de, rien de plus et rien de moins que, Borja Iglesias.

Le Buenos Aires arrive en prêt à l'équipe de Barcelone jusqu'à la fin de la saison, auprès du Maldonado SAD, de la deuxième division argentine, avec une option d'achat pour 25 millions d'euros.

Espanyol ferme les signatures pour la zone d'attaque. Après le départ de Borja Iglesias vers Betis, le conseil d'administration de Perica a dû signer un joueur avec des conditions similaires à celles de la Galice, pour accompagner Wu Lei dans le tandem d'attaque.

L'Argentin est déjà une bonne connaissance de la ligue espagnole, ayant joué à Las Palmas et Alavés, où il a laissé de très bonnes impressions et obtenu une position de départ. De plus, en six jours, l'Espanyol joue une place en Europe contre Zorya Luhansk (Ukraine) et un attaquant de garantie était nécessaire.

🗒️ Il·lusionat amb el repte. @Jocalleri affirme que «semper ho dono tot al 100 pour 100» et espère que «aquest a suivi meu millor any a @LaLiga«: https://t.co/d8tOZCMsYF

Bonne chance, #CalleriPerico! 💪💪⚪️🔵 # RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/TbYTv02534

– RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 27 août 2019

