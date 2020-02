Mercato : Klopp veut récupérer Coutinho pour Liverpool

L’irrésistible Liverpool de Jurgen Klopp, avec demi-saison sur la bonne voie en particulier dans la Premier League, Il prépare déjà ce qu’il peut se donner la saison prochaine. Les rouges ont le championnat de la ligue en poche, avec 73 points dans le casier à 13 jours de la fin (22 de plus que la Manchester City de Pep), ils pourraient battre tous les records cette année. Parmi les objectifs du marché pour l’année prochaine, il y a une vieille connaissance à Anfield, Philippe Coutinho

Selon le Daily Star sur Liverpool Il prévoit de renforcer son milieu de terrain avec une belle signature cet été. Bien qu’ils soulignent que la priorité numéro un pour cette démarcation des Klopp est le jeune allemand Kai Havertz du Bayer Leverkusen, ils placent comme deuxième option viable l’embauche du joueur immobile de Barcelone Coutinho a brillé à un grand niveau pendant les six saisons où il a porté le réseau élastique, et à Anfield ils gardent un souvenir agréable avec lui et son football, d’où le retour d’un joueur de seulement 27 ans.

Il Barça a été dépensé 120 millions dans la signature de Coutinho en janvier de 2018, ce montant peut être porté à 160 kilos si certains objectifs sont atteints. L’opération, bien sûr, a été un fiasco pour les Catalans, qui n’ont pas réussi à obtenir le meilleur niveau du Brésilien ou que cela rentre dans le club.

Par conséquent, après la saison et demie et ne correspond pas aux plans de Ernesto Valverde, le club a parié sur sa marche sous la forme d’une Bayern Munich Entre 15 et 20 millions Il a payé le set bavarois pour le prêt et économisé une option d’achat de 120 kilos s’il voulait aborder sa signature, ce qui semble peu probable.

Dans Liverpool Ils n’envisagent pas de payer un tel montant pour le joueur, mais ils lui feraient une dépense importante si tout le monde se mettait de leur côté, à la fois le club Blaugrana, le joueur et la poche nette elle-même. Selon le support susmentionné, le Barça serait prêt à accepter 90 millions d’euros de laisser le joueur partir cet été, tant qu’il n’exécute pas l’option d’achat sur Bayern.