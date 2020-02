Mercato : La Juventus pense à Thiago en cas d’échec de Pogba

La Turin Juventus a posé les yeux sur la figure de Thiago Alcantara comme mesure alternative à un nouveau fiasco avec la tentative de signer Paul Pogba Selon Tuttosport, l’équipe italienne envisage d’autres options pour cet été si elle ne parvient pas à signer le milieu de terrain français, qui a déjà fait carrière au club. La possibilité du maire de l’Alcantara est née de sa situation sur le marché et de la fin prochaine de son contrat avec les Bavarois.

La de Paul Pogba C’est une histoire d’usure. S’il a déjà Real Madrid cédé dans sa tentative de le signer à la fin de l’année, après l’explosion de Fede Valverde et l’acceptation de Zinedine Zidane, le Juventus Je pourrais finir sur le même chemin à cause de la difficulté à obtenir le champion du monde d’Old Trafford. Les hauts et les bas de Manchester Unitedde Mino Raiola et le joueur entrave encore le fonctionnement d’un joueur qui est écrasé cette saison en raison de blessures.

Bien que les Britanniques baisseraient leurs prétentions cet été pour négocier le départ de Paul Pogba, la marche du joueur anglais reste problématique pour les deux Real Madrid, avec d’autres objectifs en tête, comme pour Juventus, Vous commencez déjà à étudier d’autres possibilités. Il apparaît le nom de Thiago Alcantara, un joueur de repêchage, avec une expérience remarquable et qui a encore des saisons au plus haut niveau (28 ans). C’est dans sa maturité footballistique.

Thiago ne fait pas partie de ces acteurs incontestés du Bayern Munich de Hans-Dieter Flick, bien que ce soit l’une des pièces les plus utilisées au centre du champ, le joker dans toutes les situations. La possibilité de sa signature naît de sa situation contractuelle. L’Espagnol met fin à son contrat à l’été de 2021, Donc à partir de juin, il entamerait sa dernière saison signée au club. Pour le moment, il n’y a aucun signe de renouvellement à la hausse, de sorte que le joueur et l’entité allemande pourraient entendre des offres telles que celles de la Juventus.

Le départ de Turin de Emre Can se diriger vers Borussia Dortmund met en échec le centre du peloton des Italiens face à la saison prochaine, d’où la nécessité de signer un milieu de terrain. Les deux objectifs, dans ce cas, amélioreraient considérablement la marche de l’Allemand, dans un autre mouvement exigeant et motivateur à Turin avec un Cristiano Ronaldo qui maintient son meilleur niveau à 35 ans …