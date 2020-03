Mercato : La presse andalouse parle d’un accord entre Betis et Barcelone pour Aleñá

Comme nous l’avons compté à OKDIARIO le 10 septembre, après qu’Ernesto Valverde eut frustré sa signature pour l’équipe de Verdiblanco en été, le milieu de terrain de 21 ans promis de donner la priorité à Betis si en janvier il quittait le Barcelone. Bien que ces derniers jours, Ángel Torres ait parlé de la volonté de l’équipe catalane de céder à Carles Aleñá au Getafe, la presse andalouse assure qu’elle se retrouvera dans le club des Treize Bars.

Selon le stade sportif, Betis a conclu un accord avec Barcelone pour remporter Aleñá sur le marché d’hiver. Si rien ne va mal, le Mataró arrivera en prêt et avec une option d’achat. Rubi, qui a déjà eu une conversation avec le footballeur, aurait été essentiel pour Carles Aleñá finalement opté pour l’équipe andalouse malgré l’intérêt de Getafe, le Celtic de Vigo et le Grenade.

Carles Aleñá aurait préféré le Betis à Getafe

Récemment interrogé par le milieu de terrain, Ángel Torres a souligné dans El Transistor: «Si je dépendais de Barcelone, je viendrais, mais maintenant décide le garçon, avec qui nous n’avons pas encore parlé«.

«Nous aimions déjà Aleñá il y a deux ans, mais quand nous aurions pu le faire, Rafinha a été blessé et ils ont signé avec la première équipe et il n’est pas venu. En d’autres termes, ce n’est pas la première fois que l’intérêt se manifeste », a ajouté le président de la Getafe. Cependant, malgré le fait que son ami joue dans la tenue Azulón Cururella, et malgré le fait que Madrid joue en Ligue Europa, Carles Aleñá aurait opté pour le Betis.