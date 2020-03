Mercato : Le Barça rejette la première offre officielle de Rakitic

Quoi Ivan Rakitic est sur la rampe de sortie de la Football Club Barcelona c’est un secret de polichinelle. Les deux parties, le club et le footballeur, partagent l’idée que le temps passé par les Croates au Camp Nou est épuisé. Le joueur est extrêmement insatisfait du début de cette saison et du traitement qu’il reçoit de Ernesto Valverde, avec lequel il était auparavant incontestable et est maintenant oublié.

Le fait que le joueur soit sur le marché connaît déjà la moitié de l’Europe, le même qui s’intéresse à la situation des Balkans depuis la fin de la saison dernière. Selon Sport, La première proposition ferme de Rakitic serait arrivée dans les bureaux du Barça. Selon les médias catalans, un club de Premier League l’aurait mis sur la table 15 millions d’euros pour faire sortir le Croate de Barcelone, offrir que de l’ensemble culé ils auraient déjà rejeté pour être insuffisant et être très loin de la tranche qu’ils espèrent obtenir.

Le Barca a actuellement un prix d’environ 35 millions d’euros Le Croate est le chiffre pour lequel ils seraient prêts à laisser partir le milieu de terrain, qui ne voit pour l’instant pas d’autre issue pour son bonheur, sans minutes avec Valverde. La Juventus Turin C’est, depuis longtemps, l’objectif numéro 1 de Rakitic de quitter l’Espagne, malgré les rumeurs qui ont circulé d’un intérêt possible de l’Atlético, le coffre à matelas a du mal à faire quadriller un joueur comme le Balkan dans ses plans en raison de son salaire élevé, pour ses problèmes avec la limite de salaire.

Du club catalan, ils espèrent gagner de l’argent cet hiver avec certains des joueurs sur lesquels ils ne comptent pas Valverde, comme c’est le cas de Rakitic ou ceux de Aleñá ou Riqui Puig. Une partie du budget du prochain marché d’été ferait partie de leurs sorties et de ce qui peut être obtenu d’eux, car il est prévu qu’ils ne seront pas enregistrés en janvier, ce qui est juste au coin de la rue. La Juve est le mieux placé pour le moment pour abriter le Croate, pour l’intérêt qui existe entre toutes les parties.