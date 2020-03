Mercato : Le Bayern est prêt à mettre 100 millions pour signer Ter Stegen

Le Bayern Munich il est prêt à sauter la banque cet été. Au milieu de la crise des coronavirus, le club allemand – l’un des rares paquebots européens qui n’a pas de problèmes de trésorerie– Je serais prêt à mettre 100 millions d’euros pour signer le gardien de but de Barcelone Marc Andre ter Stegen, tel que publié par le Daily Mail.

Ce chiffre se convertirait en Ter Stegen dans le transfert record d’un gardien de but dans l’histoire du football devant Alisson, qui a quitté Rome à Liverpool pour 80 millionset de l’espagnol Kepa, qui a signé pour le Chelsea après avoir payé les 70 kilos de sa clause dans Athletic.

Le Bayern a un sérieux problème d’objectif, car n’a pas conclu un accord pour renouveler le légendaire Manuel Neuer, qui a 34 ans et met fin à son contrat en 2022. Le club bavarois tient pour acquis le départ de l’international allemand, peut-être en direction de Chelsea, pour lequel il a déjà signé une jeune promesse pour l’avenir, l’objectif de Schalke 04 Alexander Nübel, de 23 ans. Cependant, le Bayern sait qu’il a besoin d’un gardien de but d’élite mondiale et s’est tourné vers Ter Stegen.

La signature du siècle

Gardien de Barcelone, fin du contrat en 2022, est plongé dans de pleines négociations avec le club du Barça, assiégé par un énorme problème de trésorerie aggravé par la crise des coronavirus. Ter Stegen ressent un grief comparatif concernant le salaire de certains de ses collègues et nécessite une amélioration substantielle du contrat pour renouveler.

Pour le Barça, le renouvellement de Ter Stegen, le joueur le plus important de son équipe après Messi, c’est une question stratégique, mais les chiffres ne s’additionnent pas. Bien sûr, un transfert du gardien allemand de 100 millions d’euros au Bayern atténuerait considérablement les problèmes financiers de Barcelone, mais aussi serait le dernier clou dans un cercueil que Bartomeu Il a été construit pour mesurer le bec après le pic.