Mercato : Le coronavirus ferme la porte de sortie vers Neymar et Mbappé

Le Paris Saint Germain Il ne veut pas se débarrasser de ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar, et a trouvé un allié dans la crise des coronavirus pour arrêter leurs sorties. Selon le journal ‘L’Equipe’, il est pratiquement impossible pour les Français ou les Brésiliens de partir cet été selon les perspectives et avec les économies des clubs diminuées par la panne provoquée par le coronavirus.

Dans le Paris Saint Germain ils reniflent de soulagement. Ce n’est pas que la situation ne les a pas touchés mais cela a tendu la main lorsqu’il s’agit de garder deux de leurs as. Cet été, le club parisien avait pour mission de mener une bataille pour empêcher deux de ses principaux atouts de faire ses adieux au Parc des Princes. Neymar avait déjà conclu un accord avec Barcelone pour terminer le voyage interrompu au Camp Nou l’été dernier et au Real Madrid, ils se préparaient à jeter le reste pour Kylian Mbappé.

Cependant, le scénario qui a créé la crise des coronavirus est assez différent de celui attendu cet été. D’une part, les clubs seront immergés – comme on pouvait s’y attendre, car le COVID-19 marque son propre temps- pour conclure les compétitions et, en outre, l’économie des clubs a également été ébranlée par le coronavirus.

Dans le journal L’Equipe, il est pratiquement impossible pour Mbappé ou Neymar de sortir cet été, donc le PSG s’assurera d’avoir une saison de plus avec les deux attaquants les plus convoités. Dans le cas du premier, Nasser Al Khelaifi Il n’envisage pas de se séparer de l’attaquant français et de Neymar, bien qu’il soit disposé à écouter les offres, il semble peu probable que quiconque puisse le joindre.

Selon l’environnement du joueur, Neymar ne prévoit pas de retourner à Barcelone ou de renouveler avec le PSG pour l’instant. À ce stade de votre contrat, il existe une possibilité de quitter unilatéralement, mais cela a un coût élevé: 180 millions d’euros. C’est le montant que le club voudra payer, le même avec lequel les joueurs du Barça n’ont pas reçu les factures l’année dernière.