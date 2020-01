Mercato : Le PSG, prêt à payer “n’importe quel prix” pour signer Guardiola

Pep Guardiola a un contrat avec lui Manchester City jusqu’en 2021 et, comme il l’a indiqué publiquement, dans son esprit il n’y a d’autre idée que de la réaliser. Cependant, il y a un club prêt à faire repenser l’entraîneur catalan. Selon la presse anglaise, le Paris Saint Germain veut voir Guardiola assis au Parc des Princes «À tout prix» et sont prêts à présenter une offre irrésistible.

Ce ne fut pas une année facile pour Pep Guardiola sur le banc des citoyens. L’impressionnante saison de Liverpool les a laissés sans la possibilité d’aspirer au titre en Premier et un jour oui et un autre aussi l’entraîneur catalan doit faire face à des voix qui remettent en question son avenir à Manchester City. Avec un contrat jusqu’en 2021, Guardiola assure par actif et passif qu’il continuera la saison prochaine au stade Etihad, mais un acteur qui pourrait changer le scénario est entré en scène.

Selon le journal Express, Le Paris Saint Germain veut à tout prix Pep Guardiola. Qatar Sports Investment, propriétaire du PSG, souhaite que le club parisien fasse le saut de qualité tant attendu. Oui, en France ce sont des leaders incontestés, mais l’investissement fait dans l’équipe doit se traduire par un succès qui traverse tous les types de frontières. Aucun des techniciens ayant franchi le banc français n’a atteint le niveau véritable objectif: la Ligue des champions. A Paris, ils croient déjà avoir le candidat idéal pour cela: l’actuel coach City.

Les informations précitées indiquent que le PSG est prêt à présenter une offre succulente qui convainc Guardiola de rejoindre le projet parisien. Sans entrer dans les détails du chiffre, l’intention, disent-ils, est d’obtenir Sampedor «à tout prix». Un montant qui doit dépasser les plus de 23 millions d’euros Le technicien catalan charge.