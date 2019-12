Mercato : Les candidats pour former Espanyol: Pizzi, Pochettino, Sampaoli …

Quelques heures avant que Pablo Machín ne soit licencié en tant qu'entraîneur de la perruche, plusieurs techniciens ont été liés à l'équipe bleue et blanche. Alors qu'ils avaient sonné Mauricio Pochettino ou Sampaoli, après officialisation de sa cessation, Pizzi Il est devenu le grand favori pour prendre le relais Espanyol.

Après la défaite de la perruche contre le Leganés à Butarque, Sampaoli est devenu un «sujet tendance». Profitant du fait qu'il est actuellement sans équipe, Espanyol aurait contacté l'ancien entraîneur du Séville pour connaître sa disponibilité pour revenir en Liga Santander selon Goal.

Interrogé par cette possibilité il y a quelques jours à peine dans une interview pour Marca, Pochettino a commenté: «Je suis ouvert à tout ce qui est intéressant. Et quand je dis ouvert c'est ouvert à tout, je ne peux pas mettre de veto. Où c'est intéressant. Mais toujours un projet intéressant, avec des gens avec qui tu peux travailler ». Pour sa part, quand il a formé le Tottenham et lui a été demandé EspanyolIl a dit:Je serai toujours ouvert à cela, vous ne pouvez jamais le savoir. C'est le club de ma vie«.

Cependant, récemment, c'est Carlos García Pont qui a exclu cette option: «Elle n'a pas été soulevée. Il semble que nous ayons parlé quatre-vingt-cinq fois avec Pochettino, mais pas«. "Machín est toujours à 100%", a déclaré le vice-président de la perruche. L'équipe bleue et blanche contactera-t-elle l'entraîneur argentin maintenant?

Juan Antonio Pizzi, avec plus d'options que Sampaoli et Pochettino pour être le nouvel entraîneur de l'Espanyol

Avec plus d'options que Sampaoli et Pochettino pour prendre les rênes de l'Espanyol serait Juan Antonio Pizzi, qui a déjà coïncidé avec Rufete dans le Valence. Il a même été question de la possibilité que la boîte à perruches soumette une proposition Luis Garcia, toute une institution du club, même si elle forme actuellement le Damm. Enfin, comme d'habitude dans ce type de piscines; Abelard, Francisco et Javi Grace ils ont également été liés à la Espanyol.