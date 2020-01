Mercato : Les signatures en attente de ce marché

Marché d’hiver il sert, dans la mesure du possible, à erreurs d’été. Dans quelques jours, cette fenêtre se fermera et les joueurs et les clubs devront se contenter de ce qu’ils ont, mais jusque-là l’activité va être effrénée.

Il Barcelone doute de sauter pour un «Neuf». Il suit le marché mais il a principalement deux handicaps: personne ne veut affaiblir votre équipe en pleine saison et manque de liquidité du club azulgrana. Si le Barça fait le pas, ils voudraient opter pour un joueur de classe mondiale et ne pas répéter des expériences comme Kevin-Prince Boateng. La politique erratique des signatures de ces dernières années semble avoir une continuité dans ce cas car ils ne sont pas sûrs de signer ou non, et ne savent pas exactement quel profil de l’attaquant qu’ils recherchent. À savoir, des noms aussi différents que Kevin ont sonné GameiroArnaque Werner, Lautaro Martinez, AubameyangFernando Llorente ou Giroud.

Le nom qui correspond le mieux au puzzle de Barcelone est Rodrigo Moreno. Valence, ou plutôt, son propriétaire, vous voulez faire une boîte avec l’espagnol-brésilien. Il était sur le point de partir en été, mais L’Atlético de Madrid n’a pas entrepris l’opération en ne fermant pas le transfert de Angel Correa à Milan. C’est au gré de Setien, un attaquant mobile associé à la fluidité et à la capacité de se déplacer dans toutes les positions d’attaque. Le problème dans ce cas est économique: Barcelone le plafond salarial est presque épuisé et un «piège» pour l’éviter comme transfert avec option d’achat obligatoire, calculé comme un achat pour LaLiga. Les 50 millions que Valence demande Ils sont très loin de ce que le Barça peut débourser en ce moment, car il ne semble pas y avoir d’issue qui laisse des millions.

Le feuilleton Cavani Restez coincé. Objet de désir récurrent de l’Atlético de Madrid depuis de nombreuses années, n’a jamais été aussi proche d’être rojiblanco que jusqu’à présent. Gil marin doute si débourser 20 millions par un joueur sur le point d’avoir 33 ans et le contrat se termine en juin, mais Simeone insiste pour que l’opération se termine maintenant et compte le plus tôt possible avec l’Uruguayen. De son côté le joueur plus ne peut pas faire votre part: Il a été exclu de l’appel au cours des trois derniers matchs et même Leonardo a reconnu qu’ils devraient l’écouter pour les services fournis. Jusqu’à 23 h 59 le 31 janvier, il y a beaucoup de travail à faire dans les bureaux des clubs.

Il Real Madrid ne cherche aucun renfort pour la première équipe, au-delà duquel Reinier peut finir par ajouter à la discipline de Zidane. Néanmoins, un problème est apparu ces derniers jours qui doit être résolu rapidement. Dani Ceballos Il a demandé de rompre son affectation avec Arsenal à la recherche de plus de minutes. Son objectif à court terme est contester l’Eurocup et avec les quelques minutes que Mikel offre Arteta La mission est presque impossible.