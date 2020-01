Mercato : Les Wolves prennent les devants par Dani Olmo

Dani Olmo C’est sur le marché. Cela fait un certain temps, depuis l’été dernier, même si ce n’est qu’il y a plusieurs semaines qu’il l’a dit ouvertement. “Mon cycle en Croatie est terminé”, a expliqué le joueur de Dinamo Zagreb, tenté par plusieurs clubs espagnols de haut niveau comme le Athlète de Madrid et le Barça Mais nous entrons dans la dernière ligne droite de janvier et le marché et la fin continue dans les Balkans. D’Angleterre, un hispanique Wolverhampton Il est ajouté à la liste des personnes intéressées.

Depuis la Croatie, Sportske Novosti annonce le vif intérêt de la Wolverhampton Wanderers de Nuno Espírito Santo pour Dani Olmo. Le journal des Balkans a déclaré que l’équipe anglaise serait disposée à offrir 25 millions d’euros pour s’être emparé des services de l’extrême, ce qui serait la meilleure offre reçue à Zagreb par le footballeur, bien que toujours loin des 40 kilos dont son club actuel a fait le prix à Tarrasa.

Dani Olmo Il est également tenté par son club depuis plus de six ans, dont il a attrapé le Dynamo Zagreble Barça À la fin de l’année, il y avait déjà les premières démarches des Culés pour parvenir à la signature de la fin de 21 ans, qui a un contrat en Croatie jusqu’en 2021. Apparemment, l’offre faite par l’équipe de Blaugrana était loin de ce qui était attendu pour les Balkans, donc ce n’était rien et l’intérêt a été refroidi.

«Je ne sais pas si le Barça m’aime maintenant ou à la fin de la saison, c’est une question que mes représentants contrôlent, mais s’il y a accord entre les clubs il vaut mieux partir maintenant«, A-t-il dit peu de temps après Orme, quant à l’intérêt de Barça, devant celui qui avait l’air préparé et qui voyait le déterminant parmi ceux choisis par Luis Enrique pour la prochaine Eurocup, cet été. Culés, matelas ou loups, trois destinations réalisables pour l’un des plus grands talents de la nouvelle génération espagnole.