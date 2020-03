Mercato : L’Espanyol demandera à Madrid les transferts de Mariano et Brahim Díaz

Comme nous comptons à OKDIARIO, Pablo Machín a demandé un attaquant à son arrivée dans la zone de la perruche et Carlos García Pont, vice-président de l’équipe des Bleu et Blancs, a déclaré: «Nous sommes assez proches de la limite de salaire. Vous pouvez toujours faire des choses, mais il n’y a pas de jeter la maison par la fenêtre«. Il semble clair que le Espanyol Vous devrez faire de la place dans votre gabarit si vous souhaitez vous renforcer sur le marché d’hiver et que vous chercherez de préférence des missions. Pour cette raison, il est disposé à proposer un hébergement à son personnel Mariano et à Brahim Diaz, qui ne comptent pas pour Real Madrid.

Le Real Madrid ne mettra pas d’obstacles à l’Espanyol s’ils veulent obtenir Mariano et Brahim Díaz

Selon Mega, Espanyol demandera à la boîte à meringue de transférer les deux jusqu’à la fin de la saison. Le Real Madrid, pour sa part, ne mettra pas d’obstacles à sa sortie; Et c’est que Mariano reste inédit dans le cours actuel alors que Brahim Díaz n’a joué que 18 minutes réparties sur deux matchs. Cependant, les deux décideront où ils vont, c’est pourquoi ce dernier a exclu d’être prêté à la Rayo Vallecano selon l’être.

Mariano et Brahim Díaz ont plus de prétendants que l’Espanyol

Dans le cas de l’attaquant, qui serait la grande priorité des Bleu et Blancs sur le marché d’hiver, il a de grands prétendants. Dans les ligues moins compétitives qu’ils proposent Mariano salaires succulents, alors qu’en Allemagne, il est disposé à vous offrir un logement Borussia Dortmund comme nous le révélons dans OKDIARIO. En ce qui concerne Brahim Diaz, auquel Ángel Torres était disposé à offrir un hébergement dans le Getafe en été, il a maintenant Milan sur ses traces. De plus, s’il a rejeté Rayo Vallecano, c’est parce qu’il pense que d’autres équipes de LaLiga Santander demanderont le Real Madrid sa mission en janvier.