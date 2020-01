Mercato : L’Espanyol pense à Callejón ou Tello pour soutenir son attaque

Après avoir repris les services de Raúl de Tomás, qui est devenu la signature la plus chère de son histoire, la boîte à perruches continue de peigner le marché en nouveaux renforts. Maintenant, l’intention de Espanyol Ce serait d’incorporer un nouvel extrême dans leurs rangs. Alors que tout semblait indiquer que les négociations avec la Betis ils ont été très avancés par Cristian Tello, celui-ci a été aligné par Rubi avant la Portugalete à Copa del Rey. Cela a fait le nom de José Callejón gagner des entiers sur l’agenda bleu et blanc.

Celui qui était footballeur de Real MadridIl a déjà joué pendant trois saisons à Espanyol, où les fans gardent un souvenir agréable de son séjour au club. Depuis que José Callejón met fin à son contrat avec Naples À la fin de ce cours, votre signature pourrait être assez abordable pour la perruche. Cependant, le footballeur de 32 ans Il a une offre de renouvellement sur la table. De plus, il est tenté de partir pour la Chine en échange d’un salaire succulent.

L’Espanyol a sondé José Callejón et Cristian Tello

En plus de José Callejón, Cristián Tello a sonné fort comme une possible signature de Espanyol. Bien que Betis soit prêt à céder à l’extrême 28 années l’équipe bleue et blanche, prétend que l’équipe catalane est prête à acheter pour un montant proche de 11 millions d’euros s’il atteint la permanence. L’Espanyol, quant à lui, n’est pas disposé à payer plus que 7 millions sur le. Il convient de noter qu’une partie de cet argent irait aux caisses de la Barcelone, qui conserve encore un pourcentage de Cristian Tello.