Mercato : Monreal sous-tend le projet Real Sociedad

Nacho monreal Il a terminé son séjour à Arsenal où il a cumulé plus de 250 matchs en Premier League, Ligue des champions, Ligue Europa et compétitions locales après six saisons et demie à Londres. Le joueur navarrais de 33 ans signé par la Real Sociedad jusqu’en juin 2021. Le coût du transfert est symbolique puisque le chiffre est de 250 000 euros, qui sera soumis à une série d’objectifs.

Le joueur lui-même a communiqué à Unai Emery sa décision de quitter la Premier League sur ce marché de transfert estival au début de l’été. En fait, la raison pour laquelle le transfert a été retardé était que l’entraîneur espagnol voulait qu’il soit dans le match contre Tottenham le week-end dernier, mais le club lui-même l’a jugé inutile.

Après son temps à Osasuna et Malaga, le vétéran gaucher revient en Liga après 7 ans dans la ligue anglaise au plus haut niveau. En fait, on s’attend à ce qu’il puisse commencer à ajouter dès le premier jour, étant très susceptible de le voir faire ses débuts lors de la 4e journée de LaLiga Santander 2019/2020.

Analyse Biwenger de la signature de Monreal

La L’arrivée de Monreal à la Real Sociedad Cela implique un changement de rôles concernant les onze de départ. Jusqu’au moment, Aihen Muñoz Il était le joueur qui occupait la démarcation arrière droite de l’équipe Txuri-Urdin, mais avec cet ajout, il est très probable que les choses vont changer, mais pas au point de laisser le jeune joueur sans minutes.

En outre, le polyvalence de l’ancien Arsenal le rend également capable d’agir comme arrière droit ou même défenseur central. Cela ouvre un éventail de possibilités pour Olabe qui a un gabarit très jeune et ce renforcement lui apportera une bonne dose d’expérience.

Cette incorporation suppose éventuellement le départ de Kevin Rodrigues. La jeune équipe de jeunes a besoin de minutes pour continuer à grandir en tant que footballeur et cela semble difficile avec les deux positions couvertes sur le côté gauche.