Mercato : Raúl de Tomás pourrait revenir en Liga Santander sur le marché d’hiver

L’attaquant de 25 ans, qui est arrivé cet été à Benfica venant de Real Madrid Devenu la deuxième signature la plus chère de l’histoire de l’équipe portugaise, il traverse une période difficile et pourrait partir en prêt en janvier. En plus du Espanyol, une équipe avec laquelle il a été lié ces derniers jours, plusieurs clubs de LaLiga Santander seraient disposés à offrir un hébergement à Raúl de Tomás face à la deuxième étape de la saison.

Pour le deuxième week-end consécutif, l’Espagnol n’a pas été rappelé par Benfica. Raúl de Tomás ne compte pas pour Bruno Lage, qui vient de renouveler quatre saisons de plus avec l’équipe portugaise, et le club apprécie de l’abandonner sur le marché d’hiver pour que son prix ne baisse pas. Et c’est que, pour être transféré à l’avenir, le Benfica va essayer de récupérer ceux 20 millions qui a payé le Real Madrid pour cela.

Espanyol, première équipe de LaLiga Santander avec laquelle Raúl de Tomás a été associé

Vinicius y Pizzi, tous deux de Benfica, sont les meilleurs buteurs de la ligue portugaise. Ils et Seferovic sont en avance Raúl de Tomás pour Bruno Lage, donc tout semble indiquer qu’il sera libéré en prêt en janvier. Heureusement pour les ex Real Madrid, vous ne manquerez pas de prétendants en LaLiga Santander. À l’heure actuelle, il est déjà lié à l’Espanyol.

Malgré le fait que Raúl de Tomás n’a participé qu’à la moitié des affrontements de la ligue que le Benfica (Sept sur quatorze), il a disputé un total de 16 matches avec l’équipe portugaise, avec lesquels il n’a marqué que deux buts. Son manque de succès devant le but rival et le bon travail des attaquants de Benfica expliquent pourquoi il n’a plus joué avec l’équipe portugaise depuis le 3 décembre dernier.