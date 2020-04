Mercato : Rony Lopes arrive à Séville en remplacement de Sarabia

Rony lopes (Marcos Paulo Mesquita Lopes – Belém, Brésil -23/12/1995) a été présenté comme un nouveau joueur pour Sevilla CF, qui a versé 20 millions d’euros à Monaco pour reprendre ses services. De cette façon, le onzième renforcement de l’été se termine après trois semaines sans annoncer de nouvelles de Monchi.

Le footballeur brésilien mais avec un passeport portugais, il s’est entraîné dans les catégories inférieures de Benfica avant de rejoindre la saison 2011/2012 à Manchester City. En tant que citoyen, il deviendrait le plus jeune footballeur à marquer un but en FA Cup (17 ans et 9 jours), pour finir par partir en prêt à Lille. Lors de la saison 2015/16, ce serait Monaco qui parierait sur l’ailier brésilien, bien qu’il revienne à Lille.

Après sa nouvelle affectation, il installé dans la première équipe de Monaco avoir signé de bons chiffres au cours des dernières saisons: 21 buts et 14 passes en 79 matchs joués.

Une opération qui se termine pratiquement en même temps que le Départ de Ben Yedder pour le club monégasque. Une sortie plus que prévu dans laquelle le sort du joueur français était la seule inconnue.

Analyse biwenger de Rony Lopes

Rony Lopes arrive à Séville avec le scrutin difficile à faire oublier Pablo Sarabia, un joueur qui a été vital dans le jeu de son équipe au cours des dernières saisons. Pour cela, le joueur brésilien a de bonnes compétences en tant qu’ailier, ainsi que la capacité de voir le but et de donner la dernière passe qui peut aider son équipe à se battre pour une place dans la prochaine édition de la Ligue des champions.

La compétition que vous trouverez est élevée, car des joueurs comme le nouveau venu Lucas Ocampos ou Munir lui-même. Dans le schéma avec lequel Lopetegui teste actuellement (4-3-3), il est très possible qu’il l’utilise à l’extrême gauche, même si cela dépendra de son adaptation à la Liga et de la propre dynamique de l’équipe.