Mercato : Simeone: En Angleterre, ils l’ont mis à Arsenal ou Everton

La séquence de Athlète de Madrid prend son péage sur la foi aveugle qui existait dans la capitale avec Diego Pablo Simeone. Le jeu ne parle pas, ni le physique, les chiffres autour de l’équipe rojiblanco parlent, les plus pauvres depuis que l’Argentin a saisi les rênes du matelas en 2011. C’est pourquoi depuis quelques semaines il y a eu des spéculations avec la fin d’une époque, d’une époque avec le Cholo devant le navire, les remplaçants commencent donc à sonner et ils le placent déjà devant une nouvelle aventure en dehors de ces frontières.

D’Angleterre, Mirror pense que Simeone fermez votre étape à l’Atlético de Madrid et ce que cela signifierait en Premier League. Le Arsenal, qui a récemment supprimé Unai Emery, il Everton qu’est-ce qui Marco Silva entre l’épée et le mur pour leurs résultats et la Manchester United qui continue d’avoir Ole Gunnar Solskjaer sur la corde raide sont quelques-unes des destinations dans lesquelles l’Argentin est placé avant un éventuel vol de la capitale espagnole.

En fait, la récente marche de Unai Emery, qui a naufragé misérablement cette saison devant les artilleurs, pourrait être un endroit plus qu’intéressant pour Simeone, même si le cache du club est tombé . Aux commandes de Armurerie est actuellement l’historique Fredrik Ljunberg. Il est intérimaire mais a donné de bons signes d’un grand entraîneur dans les Londoniens inférieurs, malgré cela, il cherche le Emirates à un entraîneur haut pour remplir le banc – pensé à José Mourinho mais il a opté pour le Tottenham Hotspur-.

Pendant ce temps, l’Atlético pense à Pochettino

Eduardo Inda découvert il y a un peu plus d’une semaine les intentions du Athlète de Madrid Compte tenu de la situation sportive que connaît l’équipe. Ils ne sont pas satisfaits de la Wanda Metropolitano avec les résultats qu’ils obtiennent à la fois en Ligue et en Ligue des Champions. Le directeur de OK QUOTIDIEN révélé à El Chiringuito de Jugones que la directive Rouge et Blanc songe à Mauricio Pochettino en remplacement de Cholo.

L’Argentin a également été récemment retiré des Spurs après la liaison, ainsi que Simeone, mauvais résultats. Le cache de Pochettino, Finaliste de la dernière Ligue des Champions, correspond parfaitement aux objectifs du matelas. A Madrid, il comprend que l’ère de Cholo finira peut-être et l’option de son compatriote pourrait être un relais de niveau et des garanties pour une nouvelle ère dans la Wanda Metropolitano.