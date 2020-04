Mercato : Transfert: Keylor Navas au PSG et Areola au Real Madrid

Keylor Navas et Alphonse Areola Ils ont joué dans l’un des derniers mouvements du marché des transferts cet été. L’échange de gardiens de but entre Real Madrid et PSG Cela n’a rien à voir avec l’opération de Neymar, qui s’est déroulée de manière plus agile et sans aucun obstacle. En effet, les deux équipes s’affronteront lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Keylor Navas arrive au PSG pour commencer, pour retrouver l’importance et la proéminence qu’il avait au Real Madrid avant l’arrivée de Courtois au Bernabéu. Le Costa Rica a joué un rôle clé dans les succès de l’équipe blanche, mais la figure du gardien belge a réduit sa participation au point d’être le gardien de la Copa del Rey. C’est pour cette raison que Keylor Navas a décidé d’abandonner la discipline blanche et de tenter sa chance à Paris.

👀🧤 Découvrez quelques-uns des meilleurs arrêts de @ AreolaOfficiel! #WelcomeAreola | #RealMadrid pic.twitter.com/qkKNIpI9QA

– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 2 septembre 2019

Pour sa part, Areola passe d’un rôle de départ à un remplaçant. Le gardien français était déjà conscient de l’intérêt du Real Madrid à reprendre ses services, en plus de la prédisposition du PSG à signer un autre gardien qui pourrait éventuellement le reléguer sur le banc. Mis au banc d’échauffement, il a préféré le faire dans la capitale espagnole et dans un club avec un record qui n’a rien à voir avec les Français.

Recommandation Biwenger avec Areola

Nous n’allons pas nous tromper. La arrivée d’Areola au Real Madrid rien ne change concernant la propriété de l’objectif. Le Le français arrive avec un clair rôle de remplaçant et pour aider quand Zidane le jugera bon. À moins qu’il n’y ait une blessure au but belge, nous ne verrons pas beaucoup de la nouvelle signature blanche sous les bâtons.

Maintenant bien, toute blessure ou rotation pour des raisons techniques, vous pouvez en profiter pour ajouter des minutes en Liga. Initialement, il n’est pas prévu que le prix du marché soit élevé puisqu’il ne sera pas titulaire. Si vous souhaitez le signer, ce ne sera pas non plus un achat à un prix très élevé.