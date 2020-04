Mercato : Transfert: Villarreal présente Javi Ontiveros

Le Villarreal a présenté Javi Ontiveros comme une nouvelle signature, complétant ainsi son modèle pour la saison 2019/2020. L’opération a été réalisée après des mois de négociations entre le sous-marin jaune et Malaga. Enfin, le transfert a été effectué en échange de 7,5 millions d’euros cela contribuera à alléger – en partie – la situation du groupe andalou.

La intervention du président du groupe malacitano Parfois, cela ralentissait une opération qui semblait close. Al Thani a exigé que la clause de résiliation du joueur ne corresponde pas aux 7,5 millions actuels, sinon au double de ce qu’il était lorsqu’il était en première division. Après beaucoup de tensions dans les négociations, il s’est concrétisé et Ontiveros a atterri au club de Castellón.

Le Marbella, 21 ans Il revient dans la catégorie la plus élevée du football espagnol après ses débuts il y a deux saisons, jouant un total de 34 matchs. La saison 2016/2017 a été déterminante dans la promotion du Real Valladolid en Liga, ainsi que dans la dernière partie de la saison avec Malaga, où il a également été l’un des meilleurs.

L’extrême @ javiontiveros39 s’exerce pour la première fois avec #Villarreal 💛 dans la ville sportive de Miralcamp! pic.twitter.com/WXZMro4cgg

– Villarreal CF (@VillarrealCF) 21 août 2019

Calleja ferme un modèle qui a présenté jusqu’à 6 nouveaux ajouts après une campagne très irrégulière. Villarreal devrait revenir en haut de la table en fonction de l’équipe qu’il a et du style de jeu qui le personnalise.

Biwenger Key Ontiveros

Ontiveros peut être l’une des signatures les plus positives concernant les ligues Fantasy (Biwenger, LaLiga Fantasy, Futmondo, Mister, Comunio …). Le milieu de terrain s’intègre parfaitement dans le toucher le style de football de l’équipe groguet, en plus d’offrir débordement et vision du jeu en attaque.

La L’équipe de Villarreal n’est pas sans qualité et sa place dans onze est loin d’être assurée. Des joueurs comme Santi Cazorla, Samu Chukwueze ou Moi Gómez Ils ont déjà montré qu’ils savent comment apporter beaucoup de choses au jeu offensif de l’équipe et qu’ils devront gagner le titre dans toutes les opportunités qu’ils ont – pour l’instant, nous le comprenons sur le banc.