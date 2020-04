Mercato : Valence CF: Ferrán Torres, sans renouvellement et but de la Juventus

Ferran Torres (29 février 2000) est devenu le joueur révélateur de la saison. Le jeune escouade de jeunes de Foios a explosé sous le commandement de Marcelino et Celades, devenant un acteur fondamental dans le schéma de ce dernier jusqu’à présent cette saison. Pour les fans de Ché, une joie au milieu d’une année avec des remous institutionnels après la destitution de Marcelino.

Cependant, toute cette joie s’est transformée en incertitude en voyant que le footballeur le contrat se termine dans un an et demi et se poursuit sans renouvellement. Les négociations sont actives, mais les divergences entre les parties ne semblent pas être résolues. La logique dicte que le bon moment de forme de Ferrán lui permet d’appuyer pour signer un bon contrat, bien qu’il se heurte à l’austérité imposée par Lim de Singapour.

Si un accord n’est pas atteint, il est possible que J’ai fini par transférer le joueur cet été pour obtenir des performances économiques et que la suivante ne soit pas gratuite. Dans ce scénario, le Juventus par Cristiano Ronaldo, qui suit l’extrême valencienne depuis un certain temps.

Offre Juventus Down

Gonzalo Higuaín bloque les signatures.

Bien que ce ne soient que des rumeurs, de Tuttosport, ils soulignent que l’offre que l’équipe transalpine a envoyée à Valence comprendrait un joueur plus d’argent, pour obtenir un fonctionnement moins cher. Il s’agit du côté droit Mattia De Sciglio ou le central Daniele Rugani, ils ne comptent pas pour leur entraîneur, Maurizio Sarri.

L’un des facteurs de conditionnement de l’opération est sortie Gonzalo Higuaín et son salaire de 13 millions. L’Argentin conditionne suffisamment la planification sportive de la Juventus pour espérer intégrer d’autres stars de premier plan telles que Harry Kane, Gabriel Jesús ou Mauro Icardi lui-même.

Le Valencia CF n’a pas été caractérisé au cours de cette dernière année pour avoir laissé partir ses joueurs à la première offre qui arrive. La L’opération (doublement) frustrée de Rodrigo C’est peut-être l’exemple le plus clair de la ligne suivie dans le club avec les ventes.

Quel est le prix de Ferrán?

Ferrán Torres contre Atalanta (Champions)

La question qui se pose est de savoir quelle valeur lui donne le Valencia CF Ferrán Torres, l’un de ses joueurs les plus décisifs en ce moment. Si nous allons aux données fournies par Transfermarkt localiser le prix du marché à 50 millions d’eurosMais compte tenu du potentiel, le chiffre devrait avoisiner les 100 millions.

Il est actuellement considéré comme l’un des jeunes joueurs avec la projection la plus élevée de LaLiga Santander, avec Vinicius Junior et Rodrygo (Real Madrid).

Statistiques de Ferrán Torres sur la saison 2019/2020

Les numéros des équipes de jeunes ché Ils sont d’accord avec ceux qui pensent que vous devez faire l’effort et les renouveler avec une puce de haut niveau. Sa participation a été progressive, passant de moins en plus au fil de la saison.

En fait, le dernier match de l’ensemble de la capitale Turia avait but de Ferrán Torres, Quoi rattrapé la défaite à domicile contre Atalanta au retour des huitièmes de la Ligue des champions.

CompétitionPJButsAidesLaLiga Santander2544Champions League620Supercopa de España100

Un effort qui passionnera les supporters du Valencia CF

Ouais Peter Lim veut que les fans se connectent Avec l’équipe, ils doivent commencer à changer certaines choses. Vendre Ferrán Torres cet été Pour obtenir de l’argent au lieu de faire l’effort de le renouveler, cela pourrait tordre sa relation avec le plus respectable.

Malgré le fait que Singapour insiste sur porter une gestion d’entreprise à 100% Pour maximiser les profits, la réalité est que ce n’est pas une entreprise en tant que telle. Il faut que adapter et allier passion et entreprise, trouver un équilibre qui permet de continuer à croître à côté du ventilateur.

Bien qu’il soit une réalité que même s’il est renouvelé à «20», il finirait par se décliner en 2 ou 3 saisons, pouvoir le conserver enverrait un message d’espoir. La nécessité de vendre le Valencia CF demeure, mais il faudrait trouver un autre opération différente de celle de Ferrán Torres si vous voulez vraiment miser sur la carrière.