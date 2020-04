Mercato : Valence serait sans l’Europe si la Liga se termine

La Décision RFEF l’hypothèse que la Liga ne peut pas être reprise est accorder des postes en Ligue Europa et en Ligue des champions en fonction du classement actuel. Cela signifierait que le Valencia CF, actuellement septième classé, resterait sans compétition en Europe la saison prochaine.

La décision laisserait Séville et la Real Sociedad avec le FC Barcelone et le Real Madrid en position Champions. La La Ligue Europa serait jouée par Getafe et l’Atlético de Madrid, laissant Valence hors des compétitions européennes. Il est clair que la décision est conditionnée au fait que la compétition ne peut pas reprendre et que l’arrêt dû au Coronavirus entraîne une interruption brutale de la Liga.

En cas de reprise du concours, ils sont 4 points cette distance Valence des postes qui donneraient accès à la compétition européenne maximale, avec 12 jours à jouer. Il ne serait pas déraisonnable de penser que Valence a pu surmonter cet inconvénient, bien que ce ne soient que des hypothèses.

CLASSIFICATION | @RealSociety gagne dans le match reporté et est placé en 4ème position dans #LaLigaSantander! 💥 pic.twitter.com/PUTJ9Cu9Z6

– LaLiga (@LaLiga) 10 mars 2020

Le Valencia CF devrait vendre 50 millions d’euros

La réalité du Valencia CF est soumise aux revenus associés aux compétitions européennes. Ne pas entrer en Ligue des champions serait un peu inquiétant pour les plans du club et désastreux si la Ligue Europa ne joue pas non plus. Dans le cas où la saison ne peut pas être terminée, le Le Valencia CF cesserait de saisir 50 millions d’euros, montant pour lequel vous devez vendre si vous ne voulez pas être dans le rouge.

Cela soulève une scénario différent de celui attendu en relation avec la planification du sport. Avec le renouvellement de Ferrán Torres arrêté, les options de vente passent par le jeune extrême et d’autres figures telles que Rodrigo Moreno, Carlos Soler ou José Luis Gayà. Des joueurs qui a priori sont fondamentaux dans le schéma de la Valence actuelle mais dont la valeur de marché pourrait résoudre le désordre financier de la saison à venir.

Ferrán Torres contre Atalanta.

Les Les revenus de Ché ont dépassé les 60 millions cette saison, terminant sa participation aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il faudrait remonter à la saison 2017/2018 pour voir quels revenus l’équipe a obtenus sans participer à une compétition européenne pour voir la différence, avec des revenus de 7,8 millions.

Ces comptes suggèrent que la prévision est que doivent être vendus pour une valeur de 50 millions environ sur le marché des transferts suivant. Outre les limites économiques, la possibilité de signer des joueurs de premier plan chuterait sans concurrencer en Europe. Un projet moins attractif pour attirer les talents qui gênerait le travail de la direction technique.