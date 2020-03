Mercato : veut signer Silva pour l’Inter Miami

David Beckham et son Inter Miami ils essaient de convaincre les Espagnols David Silva pour lui de terminer sa carrière de footballeur en Major League Soccer. Ce n’était pas la première souhaitée en MLS pour la nouvelle équipe de l’ancien footballeur britannique. Lors de ses deux premiers matchs, il a été battu au domicile de Los Angeles FC (1-0) et le DC United (2-1) avec une équipe qui manque encore de grands noms malgré les nombreuses rumeurs qui hantaient le club avant ses débuts en compétition.

Avec cette rupture forcée de la concurrence américaine due à l’impact du coronavirus aux États-Unis, le dôme de la Inter Miami y David Beckham Ils étudient quelles pourraient être les incorporations à réaliser cet été, à la fin des ligues européennes. En rouge, bien arrondi, le nom de David Silva. Le canari fait face à sa dernière saison dans les rangs de la Manchester City après dix ans de nombreux titres (quatre en Premier League et deux en FA Cup) et des succès auprès des citoyens. L’essence du milieu de terrain espagnol est épuisée, bien que Beckham considère qu’il a encore assez de qualité pour donner ses derniers coups sûrs au MLS.

Selon Mirror, Inter Miami veut profiter de David Silva met fin à son contrat à Manchester pour offrir un excellent contrat au canari. Le club Beckham essaie de le séduire avec la lettre de son dernier grand contrat pour qu’il soit la face visible du projet et donne la direction sportive à une équipe sans étoiles. De plus, dans le club américain, ils pensent que la figure de l’espagnol peut être une grande incitation pour la grande communauté hispanique qui réside dans la ville et qui a pu continuer grâce à lui au club.

Les rumeurs autour Silva Elles se déroulent depuis janvier dernier, date de la première tentative, mais le canari a décidé de mettre fin au contrat qu’il avait signé avec le Manchester City, où il a vécu ses dix dernières années de carrière. En tant qu’agent libre, vous pouvez écouter toutes les offres qui vous sont proposées – la rumeur disait que vous prendriez votre retraite à Las Palmas – mais Beckham et le Inter Miami Ils espèrent le séduire avec un projet autour de lui et une proposition économique difficile à rejeter à 34 ans.