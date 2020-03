“Merci pour votre soutien. Nous luttons tous contre la race de la vie”

ARIANO IRPINO (AV). la Vis Ariano Accadia, un club irpinien actif dans le championnatExcellence Campania groupe B, à travers ses canaux sociaux, a tenu à remercier toutes les personnes qui ont fait preuve d’une grande proximité avec leur communauté.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

«Vis Ariano Accadia remercie tous ceux qui ont fait preuve de proximité avec notre ville et ont exprimé leur solidarité pour la lutte qui nous engage, ainsi que d’autres dans le reste du monde. Nous savons que ce sera une course difficile, vous apprenez et qui durera plus de 90 minutes, ce sera la course pour la vie, mais tous ensemble nous nous battrons et en équipe, ensemble nous y arriverons. “