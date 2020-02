Merson ruine la victoire «chanceuse» de Tottenham sur Man City

Date de publication: Mardi 4 février 2020 8:46

Paul Merson ne croit pas que Tottenham et Jose Mourinho méritent trop de crédit pour avoir battu Manchester City.

Les Spurs ont surpris dimanche au nord de Londres par battre les champions en titre 2-0 et redynamiser leur poussée pour se qualifier pour la Ligue des Champions.

Les hôtes ont marqué sur deux de leurs trois tirs, City a raté une multitude d’occasions, une pénalité a été sauvée, un poteau et une barre transversale ont été dégagés et un effort a été dégagé de la ligne.

Quand tu le mets comme ça…

Merson estime que Tottenham a eu droit à «une course absolue» dans une victoire qui «vient de se faufiler par-dessus les fissures».

Il compte également Pep Guardiola “A été découvert”. C’était un jeu sans vainqueur, en gros.

“Ce fut une grande victoire, mais elle a juste effleuré les mailles du filet”, a-t-il déclaré Sky Sports.

«Ils ont un million de milles de retard – cela aurait pu être 6-0 ou 7-0 n’importe quel autre jour.

«Ils ont porté leur chance, mais donnez-leur du crédit, ils ont respecté le plan de match et se sont accrochés là-bas et ont eu leurs pauses chanceuses. Et un grand objectif, dès que le gars l’atteint, il s’enfuit car il sait que c’est un but.

“Mais vous ne pouvez pas vous asseoir et dire:” Mourinho va très bien “. C’était juste une course absolue à mon avis.

“Il a été amené pour entrer dans le top quatre et ce fut un gros résultat dans ce sens …”