Mertens est confié au vin pour passer le confinement

Dries Mertens, attaquant de Napoli, est l’un des nombreux footballeurs qui tentent ces jours-ci de trouver des formules ingénieuses pour rester en forme lors de la fermeture qui a provoqué le coronavirus en Italie.

18/03/2020

Agir à 11:44

CET

Sport.es

L’attaquant de Naples a publié une vidéo le montrant en train de faire de l’exercice sur la terrasse de sa maison avec une énorme bouteille de vin. La vidéo est accompagnée d’un joli message du Belge, qui essaie de donner une touche positive à la situation.

“Mon meilleur conseil dans la vie: un peu de vin est la solution à de nombreux problèmes”, dit-il dans son compte instagram. L’attaquant belge semble faire des poids avec une bouteille géante. Au cours des derniers jours, de nombreux joueurs de football sont devenus viraux avec des vidéos intelligentes.

L’une des plus commentées a été celle de Cesc Fábregas hurlant depuis le balcon et répondant par les voisins. Les footballeurs ne sont pas étrangers à la pandémie et sont enfermés chez eux. Bien sûr, essayer de ne pas perdre la forme avec des exercices que les préparations physiques de leurs clubs leur ont envoyés.