“Mes actions en vente, c’est pourquoi”

Comme on l’a estimé ces derniers jours, le «cas Elia» dans le Juve Stabia conduit à ce qui semble le pas en arrière irréversible par Andrea Langella, détenteur de 50% des parts sociales du club, officiellement mis en vente à un prix qu’il a qualifié de “liquidation”.

Dans la note officielle signée par lui, que nous rapportons ci-dessous, Langella considère le différend soulevé par le Courbe sud vers l’administrateur unique Vincenzo D’Elia, l’appelant un cas unique sur la scène du football. Il est désormais clair si Manniello lui-même reprendra les actions susmentionnées, ou si cette dernière parviendra à organiser l’entrée de nouveaux acteurs dans l’entreprise, hypothèse difficilement applicable, du moins dans l’immédiat.

Voici le communiqué de presse officiel:

En référence au différend soulevé par les fans de la Curva Sud contre le directeur unique ing. Lors du match Juve Stabia-Trapani, Vincenzo D’Elia annonce ce qui suit:

“Tout d’abord, je pense que le différend en soi apparaît extrêmement anormal, incompréhensible et inattendu car il s’adresse à un directeur qui, en fait, n’a jamais interféré dans les choix d’entreprise à caractère sportif et qui s’est toujours montré sensible aux besoins des fans, se manifestant , depuis sa création, un attachement “viscéral” aux couleurs jaune-bleu et surtout n’a jamais mis personne à la porte et a toujours cherché la voie d’un dialogue constructif. Bref, on peut dire que ce différend représente une unique dans l’histoire du football!

Il est donc clair que le climat insupportable qui s’est créé, qui risque également de compromettre la sérénité de notre équipe favorite, est le résultat d’une stratégie qui a de nombreux autres objectifs. J’aime souligner que j’ai rejoint l’équipe de la Juve Stabia avec une passion authentique et un grand enthousiasme et avec l’intention d’en faire une entreprise organisée, solide et prête pour un saut qualitatif.

À la lumière des derniers événements, malheureusement, avec une profonde amertume, je dois noter que mon projet semble irréalisable. À ce stade, pour le bien de la Juve Stabia, des fans et de la ville de Castellammare, et pour la cohérence avec mon style personnel et entrepreneurial, je ne peux que faire un pas en arrière concret en offrant mes actions à un prix de “liquidation” en afin que d’autres à ma place puissent continuer à gérer le Club. Ceci, sans préjudice de mon soutien total et de mon soutien à l’entreprise dans la structure actuelle “.