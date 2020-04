Mes, le réalisateur Regling parle: «Prêt? Pour l’Italie, ce ne sera pas une autre Grèce »| Serie A

Klaus Regling, directeur général du Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds de sauvetage le plus capitalisé au monde a parlé de la situation italienne: “Il y a une nouvelle approche que nous adoptons avec le Mes. Nous offrons un outil, une ligne de crédit à tous les États de la zone euro”, a-t-il déclaré dans une entrevue avec Il Corriere della Sera – Le fait qu’il soit accessible à tous les pays ayant des “conditions standardisées préalablement convenues” – comme le dit l’Eurogroupe – c’est une différence par rapport à ce qui s’est passé il y a une dizaine d’années. Les institutions européennes ont dû négocier une conditionnalité détaillée, différente d’un pays à l’autre. Cette fois, ce ne sera pas le cas. En Italie, la méfiance règne sur le Mes? À l’époque, les problèmes n’étaient pas causés par un choc inattendu qui affecte tout le monde, comme aujourd’hui, mais par des erreurs de politique économique de la décennie précédente. Les pays qui avaient besoin du Mes avaient perdu l’accès aux marchés et avaient de gros problèmes macroéconomiques. Non seulement la Grèce, mais aussi le Portugal, l’Irlande et Chypre. Ils avaient des déficits budgétaires et le commerce extérieur entre 10% et 15% du PIB. La guérison de ces problèmes a causé les difficultés que la population a dû subir. Mais c’était inévitable. ”