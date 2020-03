Message de Cristiano Ronaldo sur le coronavirus: “Le monde traverse une période très difficile”

Le coronavirus est un problème qui traverse les frontières. Aujourd’hui, la maladie affecte le monde entier du football. Le premier cas confirmé dans le sport a été celui de Timo Hübers du Hanovre 96 Allemand. Alors, Daniele Rugani de la Juventus, Manolo Gabbiadini de la Sampdoria y Callum Hudson–Odoi du CheCe sont les prochains joueurs avec le Covid-19.

Cristiano Ronaldo, l’un des meilleurs joueurs au monde qui travaille actuellement dans le Série À, publié dans son Instagram Un message personnel qui disait ce qui suit:

“Le monde traverse une période très difficile qui exige le plus grand soin et l’attention de nous tous. Aujourd’hui, je vous parle non pas en tant que footballeur, mais en tant que fils, père et être humain préoccupé par les derniers développements, qui affectent Il est important de suivre les conseils de l’Organisation mondiale de la santé et des gouvernements sur la manière de gérer cette situation. La protection de la vie doit primer sur tout autre intérêt. Je voudrais accompagner tous ceux qui ont perdu quelqu’un qu’ils aiment et ma solidarité pour ceux qui luttent contre le virus, comme mon partenaire Daniele Rugani, et mon soutien aux excellents professionnels de la santé qui mettent leur propre vie en danger pour sauver les autres. “

Il convient de rappeler que l’Italie est l’un des pays les plus touchés au monde. La Série A C’était la première ligue qui commençait à se jouer à huis clos. Puis, avec la complexité de la maladie et son expansion rapide, elle a été suspendue jusqu’à nouvel ordre. Certaines des autres compétitions qui ont été reportées sans date confirmée sont: Premier League, La Ligue, Ligue One, MLS, Coupe Libertadores, Ligue Europa y Ligue des champions.