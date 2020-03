Message de Diego Maradona sur le coronavirus en Argentine: “Réagissons à temps”

Diego Armando Maradona, actuel entraîneur de gymnastique, a publié un message fort sur ses réseaux sociaux situation du coronavirus et a demandé que l’Argentine soit informée de la gravité de ce problème.

“J’ai vécu sept ans à Naples. J’y ai une famille, beaucoup de gens que j’aime et qui m’aiment. L’Italie fait partie de ma vie et je veux vous envoyer un message de soutien en ces temps difficiles. Tout le monde là-bas s’est rendu compte qu’ils devaient rester leurs maisons “, a commencé l’histoire de Maradona.

Et puis il a lancé une demande aux autorités de prendre des mesures sévères: “J’espère qu’en Argentine nous réagirons à temps. Certains se moquent, mais la vérité est que samedi, personne n’a parlé d’une pandémie, Nous nous sommes tous salués avec un baiser et les stades étaient pleins. Mais bon, tout le monde achète ce qu’il veut vendre. J’espère que nous pourrons tous avancer de la meilleure façon, là et ici. “

“Il est difficile d’éduquer un pays en 15 minutes et cela se résout par l’éducation, l’obéissance et le respect.. Bonne chance à tous! “, A écrit Diego sur son compte Instagram. La vérité est que, pour l’instant, le coronavirus en Argentine a fait un mort et plus de trente blessés. Le gouvernement a déclaré une urgence sanitaire et pris diverses mesures pour prévenir la propagation de la maladie. En ce qui concerne le football, la première date de la Super League Cup se jouera normalement, mais tous les matchs se déroulent à huis clos.

