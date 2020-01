Message de Lionel Messi à Kobe Bryant: “Je n’ai pas de mots”

Lionel Messi n’a pas pu cacher sa tristesse et je dédie un message significatif à Kobe Bryant, qui a perdu la vie à 41 ans après un accident d’avion en Californie.

“Je n’ai pas de mots… Tout mon amour pour la famille et les amis de Kobe. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et de partager de bons moments ensemble. Nous étions un génie comme peu “, a écrit le crack argentin dans son compte Instagram.

Messi et Bryant se sont croisés en quelques occasionss quand ils ont dû enregistrer des publicités. De plus, Kobe a pris le 10 à Barcelone et Leo a gardé le 10 des Lakers.