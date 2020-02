Message de Steven Gerrard pour Celtic à propos du défi pour le titre des Rangers – HITC

Les Glasgow Rangers de Steven Gerrard ont 10 points de retard sur le Celtic.

L’entraîneur des Rangers Steven Gerrard

Le manager des Rangers Steven Gerrard a déclaré au Scottish Sun qu’il n’avait pas renoncé à remporter le titre de Scottish Premiership cette saison.

Le Gers a 10 points de retard sur les leaders et l’amer rival de Old Firm, Celtic, à la deuxième place du classement pour le moment.

Les Rangers ont un match en main et le club Ibrox a également des derbies Old Firm contre les Hoops.

Gerrard a clairement indiqué que les Ranges visaient toujours à remporter le titre de champion cette saison, et il a également donné son point de vue sur la forme du Celtic après les vacances d’hiver.

Pendant ce temps, le manager d’Aberdeen, Derek McInnes, pense que le Celtic est le favori pour remporter le titre de champion cette saison.

Gerrard a déclaré au Scottish Sun: «Si je concède quelque chose alors que ce badge est sur ma poitrine, je l’enlèverai et je sortirai et monterai dans ma voiture. C’est aussi simple que ça.”

La légende de Liverpool a ajouté: «Sous ma surveillance, personne aux Rangers ne concédera rien. Nous continuerons de nous battre cette saison. “

Gerrard a déclaré à The Scotsman à propos de Celtic: «Je pense que c’est normal [the tactical change Celtic have made] et je pense que cela nous est arrivé de les battre. »

Pas de marge d’erreur

Les Rangers n’ont pas été formidables depuis les vacances d’hiver, et le Gers doit mettre en place une série de résultats positifs maintenant.

Le Celtic semble imparable en ce moment, et si les Rangers veulent les empêcher de remporter le titre de champion pour la neuvième saison consécutive, alors ils doivent simplement gagner tous leurs matchs à partir de maintenant.

