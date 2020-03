Message émotionnel de Centurion après la mort de sa petite amie: “Je t’aimerai toujours mon amour”

Ce lundi à l’aube, Ricardo Centurión a publié un message émotionnel pour Melody Pasini, sa petite amie, qui décédé dimanche d’un arrêt cardiaque. Sur son compte Instagram, le joueur Vélez a mis en ligne une photo des deux et a écrit une ligne qui lui est dédiée: “Je t’aimerai toujours, mon amour.”

Melody est décédée à l’âge de 25 ans dans la matinée de ce dimanche 29 mars, d’un arrêt cardiaque alors qu’elle conduisait sa voiture. Elle était la petite amie du footballeur Ricardo Centurión. L’accident s’est produit à Pergamino 2900, Lanús Este. Il est entré en collision avec une voiture garée, appartenant à une femme de 38 ans, qui a vérifié le fait.

Quelques heures après les faits, sa sœur Sol a décidé de poster un message sur Twitter pour clarifier les faits: “Ma sœur n’a pas eu d’accident de voiture, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle a subi une transplantation cardiaque pendant 13 ans, a eu un cancer en 2015, 3 stents Il y a 2 ans, entre de nombreuses complications … elle était guerrière, elle vivait comme elle voulait, j’aime sa vie au maximum. Elle voyageait, elle aimait … “.

Et dans la même veine, il a ajouté: “Elle avait des amis de fer qui étaient toujours en mauvais état. Et une famille qui l’aime avec l’âme. Celui qui me connaît sait ce qu’elle est pour moi. Et celui qui a eu le plaisir de La connaître sait ce qu’était Melsi dans la vie. Merci à tous, toute ma vie a disparu. “