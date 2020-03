Message et clarification de Sol Pasini après la mort de sa sœur Melody: “Il est mort d’un arrêt cardiaque”

Melody Pasini est décédée à 25 ans ce dimanche matin produit d’un arrêt cardiaque au volant de sa voiture. Elle était la petite amie du footballeur Ricardo Centurión. L’accident s’est produit à Pergamino 2900, Lanús Este. Il est entré en collision avec une voiture garée, appartenant à une femme de 38 ans, qui a vérifié le fait.

Sa sœur Sol a décidé de publier un message sur Twitter pour clarifier les faits: “Ma sœur n’a pas eu d’accident de voiture, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle a subi une transplantation cardiaque pendant 13 ans, elle a eu un cancer en 2015, 3 stents il y a 2 ans, entre de nombreuses complications .. elle était guerrière, elle a vécu comme elle le voulait, elle a pleinement profité de sa vie. Il a voyagé, il a adoré … “.

– Sol Pasini (@solpasini)

29 mars 2020

Et dans la même ligne, il a ajouté: “Il avait des amis de fer qui étaient toujours dans le mauvais. Et une famille qui l’aime avec l’âme. Celui qui me connaît sait ce qu’elle est pour moi. Et quiconque a eu le plaisir de la rencontrer sait ce qu’était Melsi dans la vie. Merci à tous, toute ma vie est partie. “

Pour sa part, Sol a exclu qu’il y avait eu une bagarre avec Ricardo Centurión à la veille de l’accident et a demandé qu’un média fasse l’effacement des informations car c’était faux: