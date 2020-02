Messi a parlé du scandale de la société liée à la diffamation des joueurs de Barcelone: ​​”Je vois ça bizarre”

Le scandale a explosé en début de semaine à Barcelone. La nouvelle, pour l’instant, était étonnante: la direction du club catalan aurait engagé une entreprise pour améliorer l’image du club sur les réseaux sociaux et discréditer les joueurs de l’équipe et certains «rivaux» des dirigeants.

Presque comme s’il s’agissait d’un film, l’incroyable nouvelle a été révélée par le Cadena Ser qui a détaillé que parmi les “victimes” de cette imprévisibilité se trouvaient des joueurs tels que Messi, Carles Puyol, Xavi, Piqué et même Pep Guardiola.

Rapidement, le président du club Josep Maria Bartomeu a annoncé qu’il avait résilié le contrat avec la société en charge de “l’image numérique” du club et a nié les accusations: “A la question de savoir si nous avons mandaté de discréditer des personnes ou des institutions par le biais du les réseaux sociaux, la réponse est non et nous persécuterons tous ceux qui nous en accusent. “

Bien qu’ils soient restés silencieux sur le campus, il est finalement sorti pour parler Messi (après une rencontre avec le leader de Barcelone) sur cette question dans une main dans la main avec Mundo Deportivo qui a avancé quelques déclarations de la puce.

“Eh bien, cela m’a pris un peu de surprise parce que je n’étais pas là. Quand je suis arrivé, j’ai appris un peu tout. Le président nous a dit la même chose qu’il avait dit publiquement lors d’une conférence de presse. Il a expliqué quelle était la situation, ce qui s’était passé et la vérité. Je ne peux pas en dire plus. ” dit l’Argentin.

Avant la question de savoir s’il croyait aux paroles du chef, Messi a déclaré: “Oui, la vérité est que je vois étrange qu’une telle chose se produise, mais bon ils ont également dit qu’il y avait des preuves. Nous devrons attendre pour voir si c’est vrai ou non.” Nous ne pouvons pas dire grand-chose et attendre de voir ce qui se passe avec tout cela. Je pensais vraiment que c’était un sujet étrange. ”

D’autres déclarations qui ont avancé le médium de l’interview exclusive vont de pair avec le quotidien de la puce et là le joueur a cherché à mettre des vêtements froids devant les rumeurs qui parlent de son départ du club.

“J’adore Barcelone. Bien que Rosario me manque beaucoup, c’est ma maison. J’ai passé plus de temps à Barcelone qu’en Argentine et la vérité est que je l’aime et que je fais une vie que j’apprécie beaucoup”, a déclaré Messi qui a ajouté qu’il fait aussi une vie très routine et est surtout au courant de ses trois enfants.

