Messi a parlé: il ne quitte pas Barcelone, il ne gagnera pas cette Ligue des champions et plus | Ligue des champions

Lionel Messi est l’actualité mondiale d’une interview complète qu’il a accordée au journal Mundo Deportivo dans laquelle il a littéralement parlé de tout.

Sa continuité au FC Barcelone, ses véritables options en Ligue des champions, les dégâts internes et bien plus encore, l’Argentin a révélé.

Sans aucun doute, la chose la plus surprenante a été son honnêteté totale à parler du vrai niveau sportif de son équipe: “Oui, il est vrai que c’est une année que dans la Ligue, Madrid et nous sommes très irréguliers, où nous avons perdu beaucoup de points et en ce sens je pense que nous allons nous battre jusqu’à la fin des deux et que la Ligue ne se termine pas après la Classique, quoi qu’il arrive, il y aura des matchs importants. Nous avons des sorties difficiles et ainsi de suite. Ensuite, à la maison, vous pouvez perdre, comme les autres points perdus journée contre le Celta Madrid. Cela peut nous arriver aussi. Je vous ai déjà dit que je pense que cette Ligue est très irrégulière et nous y serons. Ensuite, il est vrai que si nous voulons nous qualifier pour la Ligue des Champions, nous devons continuer à grandir beaucoup, parce que je pense qu’aujourd’hui ne nous suffit pas de nous battre pour la Ligue des champions. “

Il était tellement clair qu’il désignait directement ceux qu’il considérait comme ses candidats au titre dans cette édition: “Liverpool, la Juventus, Paris et le Real Madrid sont très forts aujourd’hui.”

Le départ traumatisant d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Setién demande du temps et beaucoup de travail, selon 10: “Je pense qu’étant plus régulier dans le jeu, saisissez toutes ces nouvelles choses que nous mettons en pratique le plus tôt possible, soyez plus fiable, Ne commettez pas d’erreurs idiotes que nous commettons et avons commises tout au long de l’année, ne commettez pas ce qui nous est arrivé à Rome ou à Liverpool, où nous quittons le jeu et il semble que nous nous soyons déconnectés et que ce qui nous arrive se produise … Manipulez tous les détails car dans The Champions, chaque détail vous condamne et nous devons essayer d’atteindre cent pour cent en tout pour essayer de gagner.

At-on expliqué ce qui s’est passé à Rome et à Liverpool?

“La vérité est que non, je ne trouve aucune explication, surtout à Liverpool. Rome peut arriver une fois et vous surprend, mais cela se reproduit l’année suivante avec le résultat que nous avons eu et qui est plus ou moins semblable à ce qui m’est arrivé est difficile à expliquer. “

Une retraite à Barcelone?

Messi a donné aux supporters du FC Barcelone la tranquillité d’esprit: “Je l’ai déjà dit à maintes reprises que mon idée est que et tant que le club et les gens continueront à vouloir que cela ne me dérange pas, il y aura de nombreuses fois J’aimerais être et que nous sommes tous bons, le club, que les gens soient contents de l’équipe qui est, qu’il y ait un projet gagnant et que nous continuons à opter pour tous les titres comme nous l’avons toujours fait dans ce club. C’est mon idée, continuer dans ce Je veux gagner une autre Ligue des Champions, je veux continuer à gagner des ligues et j’aspire toujours à cela. “

Mais savez-vous que la clause que vous avez dans votre contrat que vous pouvez aller gratuitement dans un autre club à la fin de la saison rend les gens nerveux?



En fait, j’ai toujours eu la décision non seulement à cause de cette clause. À plusieurs reprises, j’ai pu quitter le club, il y avait beaucoup de clubs intéressés qui étaient prêts à payer jusqu’à la clause, mais à aucun moment je n’ai pensé à quitter et maintenant ni l’un ni l’autre.

L’épisode d’Abidal et d’autres scandales

Le différend avec le secrétaire technique, Eric Abidal, a nécessité une sortie inhabituelle en lui mais, a-t-il dit, nécessaire: “Je sentais qu’il attaquait les joueurs. Et trop de choses sont dites sur les vestiaires, car il s’occupe de tout, qui s’enfile et décolle Les entraîneurs, amènent des joueurs et surtout de moi. Comme j’ai beaucoup de pouvoir et je prends des décisions. Et j’ai été gêné de dire qu’une personne du club, un secrétaire technique … pour mettre les joueurs au milieu d’un licenciement comme celui du maître Je pensais que c’était fou. C’est le secrétaire technique qui prend les décisions et doit prendre le relais. C’est lui qui prend les décisions. C’est pourquoi je suis sorti pour clarifier les choses. .

Et en ce qui concerne le cas des réseaux sociaux que la chaîne Ser a découvert et qui a déjà revendiqué la tête du directeur financier, Messi a laissé un doute: “La vérité est que je vois étrange qu’une telle chose se produise. Mais ils ont également dit qu’il y aurait des preuves Il faudra attendre pour voir si c’est vrai ou pas. On ne peut pas dire grand chose et oui on espère voir ce qui se passe avec tout ça. Moi la vérité, ça m’a paru un étrange sujet “.