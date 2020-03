Messi est «comme un chasseur chassant 1 000 perdrix par jour», explique Menotti

L’ancien patron de l’équipe nationale de Barcelone et d’Argentine, Cesar Luis Menotti, a défendu Lionel Messi cette semaine. L’Argentin a discuté des résultats d’El Clasico et a défendu la star du Barça malgré sa nuit difficile au Bernabeu. Il a également fait une comparaison intéressante avec un chasseur et la façon dont Messi joue.

“Il est comme un chasseur chassant 1 000 perdrix par jour”, a-t-il déclaré.

“Le jour où il chassera le 999, ils diront qu’il ne va pas bien. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il résolve toujours les choses.

“Je m’inquiète pour l’équipe, pas pour lui, car vous ne pouvez pas toujours vous attendre à ce qu’il soit celui qui a la solution.

“Quelqu’un d’autre doit se présenter à Barcelone.”

Menotti | La source

Je ne vais pas vous mentir à tous. J’ai dû Google ce qu’est une perdrix. La seule fois où j’ai entendu ce mot, c’est dans une vieille mélodie de Noël. Il s’avère que les perdrix «sont des oiseaux non migrateurs de taille moyenne».

Prenez cette citation pour ce que vous voulez.