“Messi est le meilleur aujourd’hui”

Diego Armando Maradona a parlé aux médias italiens “Il Mattino” du match à élimination directe de la Ligue des champions. L’Argentin a habillé les deux vestes à son stade de joueur mais opte pour l’ensemble du sud de l’Italie. Il avait de très bons mots pour Lionel Messi, la star de Barcelone.

25/02/2020

Act.26 / 26/2020 à 11:04

CET

Antonio Tuachi

A propos de Leo Messi dans sa comparaison éternelle, il a dit: “J’espère qu’il ne joue pas un grand match contre Napoli“Il s’est également référé à lui comme:” Un joueur avec un énorme talent, un très bon garçon. Il doit suivre sa carrière et sa vie en sachant que Il est le meilleur joueur de football aujourd’hui“Il a souligné sa présence avec l’équipe nationale argentine:”J’ai aimé regarder Leo avec l’Argentine à chaque match“.

“El Pelusa” était reconnaissant au Barça mais il n’a aucun doute sur le moment de choisir son favori: “Barcelone m’a ouvert les portes de l’Europe mais j’ai écrit mon histoire en bleu. Mon cœur est avec Napoli“.

A son arrivée à Barcelone, il a déclaré: “J’étais à Boca, un grand club, je suis arrivé en Europe à Barcelone, c’était un rêve pour tous les footballeurs argentins. Là, j’ai dû faire face à de nombreux problèmes physiques“.

Il est passé par Naples: “J’ai tout donné pour Naples et Napoli a tout donné pour moi, montrant son affection. Ce furent des années magnifiques pour l’équipe et pour l’Argentine. Nous avons réussi à remporter le championnat, la Coupe UEFA et la Coupe du monde“.

Il a commenté la situation de l’équipe de ses amours: “Il traverse une situation difficile, avec l’arrivée de Gattuso, l’équipe s’est améliorée. Le match contre Barcelone sera très dur. J’espère que le Napoli de surprise et donne à ton peuple une joie. “

Maradona avoue son admiration pour la figure de Leo | EFE