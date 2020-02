“Messi est le meilleur mais Maradona n’a pas de comparaison”

Lorenzo Insigne s’est exprimé avant le match qui affrontera son équipe avec Barcelone lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

24/02/2020

À 15:41

CET

Antonio Tuachi

Il a précisé qu’ils ne jouent pas seulement contre Messi: “Nous savons que nous faisons face à une grande équipe et nous devons nous préparer, non seulement nous jouons contre Messi, il est numéro 1 mais il ne joue pas seul. Actuellement Messi, pour moi, est le meilleur du monde mais pour les Napolitains, Maradona est sacrée. Messi est le meilleur maintenant mais Maradona n’a pas de comparaison“.

Au moment de l’équipe et de l’arrivée de Gattuso, il a déclaré: “Je pense que nous sommes bien arrivés, nous avons joué un bon match contre Brescia. L’entraîneur nous a aidés en arrivant à un moment difficile.. Je pense que nous avons bien préparé le jeu, En Serie A, nous nous sommes améliorés et nous devons faire de même en Champions“.

Sur la différence entre Serie A et Ligue des Champions: “Dans Champions change le rival, nous devons affronter le match comme s’il s’agissait de Serie A. Nous avons eu tort en championnat et contre Liverpool nous avons très bien fait. Peu importe qui vous jouez en Ligue des Champions, c’est toujours difficile.”

Il a laissé quelques notes sur la façon de faire face à la cravate: “CJe prie pour qu’on joue un grand match en phase offensive sinon le match retour sera très compliqué. Nous sommes concentrés, avec une bonne mentalité. Je pense que nous pouvons faire une excellente réunion. “

Il était confiant pour le soutien des fans: “Nous connaissons tous l’environnement dans lequel nous vivrons à San Paolo, il y a toujours de grandes émotions. Les joueurs ont de l’expérience et sauront s’adapter à la pression.”

Il a également commenté la perte de Sergi Roberto: “Je ne pense pas qu’ils aient des problèmes avec la perte de Sergi Roberto car ils ont plus de joueurs de qualité à lui fournir. “

Les médias catalans ont posé des questions sur leur possible transfert à Barcelone dans le passé: “Je n’ai jamais été proche de signer avec le Barça. C’est un grand club mais l’opportunité n’a jamais été présentée. “

Ils l’ont interrogé sur la crise institutionnelle du club catalan et il a été franc: “Ce n’est pas notre affaire, nous ne pensons pas aux problèmes internes du Barça. Ce week-end contre Eibar, ils ont bien joué et ne semblent pas affectés. Nous ne devons penser qu’au match. “

Il ne voulait pas regarder au-delà de la rencontre de Ligue des champions: “Il n’est pas temps de parler de ma performance individuelle, on pense à Barcelone. On ne regarde pas au-delà de ce match. Personnellement, je veux continuer comme ça et atteindre les objectifs. Nous voulons obtenir une bonne position finale au championnat. “