Messi est sorti pour clarifier la position des joueurs de Barcelone sur la réduction des salaires

Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de discussions sur la réalité économique des clubs du monde avec le parat de football qui a provoqué l’épidémie de coronavirus. Bien que certaines équipes aient volontairement décidé de réduire leur salaire, dans d’autres cas, comme celui de Barcelone, la décision avait été prise par la direction et avait entraîné une réduction de 70% des salaires.

Même, la presse espagnole souligne que cela est dû au fait de ne pas être parvenu à un accord entre les capitaines des différentes disciplines du club et la direction. Face à cette vague de rumeurs, Lionel Messi a brisé le silence et a décidé de publier une longue lettre clarifiant la position du campus.

La Pulga a commencé par préciser que “notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse de salaire que nous percevons, car nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et nous sommes les premiers à avoir TOUJOURS aidé le club lorsqu’on lui a demandé”.

En outre, il souligne que “cela ne cesse de nous surprendre que de l’intérieur du club, il y avait ceux qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et ont essayé de faire pression pour faire quelque chose que nous étions toujours sûrs que nous ferions”. Et il a ajouté que “si l’accord a été retardé de quelques jours, c’est simplement parce que nous recherchions une formule pour aider le club et aussi ses travailleurs en ces temps difficiles”.

Messi a également confirmé que les joueurs feraient une réduction de 70% de leur salaire “pendant l’état d’alarme” mais aussi “nous allons apporter quelques contributions pour que les employés du club puissent percevoir 100% de leur salaire pendant que cette situation dure” .

De cette façon, le capitaine de la première équipe a de nouveau pris les rênes d’une négociation qui ne semblait pas du tout facile, selon la presse de ce pays. Et aujourd’hui, l’Argentin a fini non seulement de confirmer la réduction du salaire de l’établissement mais souligne qu’ils feront quelques dons pour aider les employés du club.