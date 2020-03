Messi et Ronaldo se sont unis dans l’urgence du coronavirus. Quel geste des Portugais mais …

Rivaux depuis plus d’une décennie sur le terrain, unis plutôt dans le lutter contre Covid-19, Leo Messi et Cristiano Ronaldo côte à côte dans la campagne de sensibilisation sur les mesures à observer pour limiter l’infection. Non seulement cela, cependant, en fait, les deux ont travaillé avec des initiatives visant à soutenir les hôpitaux et les personnes en difficulté.

LE GRAND GESTE DE RONALDO MAIS C’EST UN FAUSSE

En fait, ce matin, Marca a annoncé que l’as portugais a décidé de «Transformez» ses hôtels en hôpitaux gratuits pour les patients atteints de coronavirus, toutes les personnes qui ont et auront besoin de soins et de lieux pour les recevoir pourront compter sur les installations de Cristiano. Il est dit sur Marca que Ronaldo paiera de ses propres médecins de poche et quiconque travaillera dans les installations, pour les rendre efficaces dans la lutte contre Covid-19 dès que possible. Dans la soirée, La Gazzetta dello Sport a nié la nouvelle, avec une note de l’entourage portugais qui a qualifié la nouvelle de fausse nouvelle. Pendant ce temps, le champion de la Juventus a rejoint la liste des joueurs de la Juventus dans la collecte de fonds pour les structures hospitalières de Turin.

Ph Juventus, Ronaldo

LE MESSAGE DE LEO

Le profil Instagram de l’Argentine se lit comme suit: “Ce sont des jours compliqués pour tout le monde. Nous vivons inquiets de ce qui se passe et nous voulons aider à nous mettre à la place de ceux qui en vivent le pire, ou parce qu’ils les ont directement affectés, eux, leur famille et leurs amis, ou parce qu’ils travaillent en première ligne pour le combattre dans les hôpitaux et centres de santé. Je veux envoyer beaucoup de force à chacun d’eux. La santé doit toujours venir en premier. C’est un moment exceptionnel et vous devez suivre les instructions des organismes de santé et des pouvoirs publics. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons le combattre efficacement. Il est temps d’être responsable et de rester à la maison, c’est aussi parfait pour profiter de ce temps avec le vôtre que vous ne pouvez pas toujours avoir. Un câlin et nous espérons pouvoir changer cette situation dès que possible “.