Messi ou chrétien? Beckham a rappelé une leçon de Ferguson »Football Press

Jeudi 27 février 2020

L’ancien milieu de terrain anglais, propriétaire de l’Inter Miami qui s’apprête à faire ses débuts en MLS, a discuté de la possibilité de contracter avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo dans son équipe, assurant qu’au-delà des grandes figures, l’important est d’embaucher des joueurs Qu’ils s’intègrent dans le club.

L’Inter Miami se prépare, après sept ans, à faire ses débuts en Major League Soccer. Avant la première imminente, le propriétaire du club, David Beckahm, a discuté de la possibilité d’embaucher des joueurs tels que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, rappelant une leçon qu’il a apprise de Sir Alex Ferguson.

«Nous avons été en contact avec de nombreux joueurs. Vous voulez toujours amener les meilleurs joueurs et si vous pouvez amener des joueurs comme ça, ce serait fantastique. Mais pour le moment, nous avons une excellente formation, de jeunes joueurs et quelques joueurs expérimentés “, a déclaré l’ancien flyer de l’émission” The Tonight Show Starring Jimmy Fallon “sur NBC.

«L’une des choses que j’ai apprises de Sir Alex Ferguson, que j’avais en tant qu’entraîneur à Manchester United, c’est que ce que vous apportez à une équipe correspond au club, il ne s’agit pas d’incorporer de grands noms ou des joueurs. Il s’agit d’amener les bons joueurs à bien s’adapter au reste de l’équipe. Et c’est ce que nous faisons. Mais c’est un honneur si vous voulez amener ces joueurs et nous avons une belle opportunité », a ajouté« Becks ».

Enfin, interrogé sur les sentiments des débuts de l’Inter en MLS, Beckham a avoué que «j’ai toujours su que ce serait un défi, mais je n’ai jamais imaginé aussi grand. Lorsque nous avons fait cette annonce il y a sept ans, je pensais que cela ne prendrait pas plus d’un ou deux ans avant que nous jouions dans la ligue. Nous aurons un stade. Grands joueurs Mais cela prend un peu plus de temps. »

David Beckham répond aux rumeurs selon lesquelles il recrute @Cristiano & Lionel Messi pour #InterMiamiCF #FallonTonight pic.twitter.com/z6Qjth1tGI

– Fallon Tonight (@FallonTonight) 27 février 2020