“Messi sait quand se reposer dans les jeux et se repose dans

L’entraîneur du SD Eibar, José Luis Mendilibar, ne compte pas sur Leo Messi pour se reposer dans le match ce samedi au Camp Nou en pensant à la Ligue des champions la semaine prochaine et en plaisantant en disant que “le salaud” Il respire déjà lors des réunions, gérant ses efforts.

20/02/2020 à 16:44

CET

EFE

«Il se repose dans le match, son salaud. Il sait quand se reposer, quand participer, s’il lui est donné le jour, il aurait pire à le voir depuis les tribunes et à se fatiguer davantage. Je ne compte pas là-dessus “Il a déclaré jeudi en plaisantant sur un ton plaisantant lors d’une conférence de presse sur la possibilité de ne pas jouer.

En fait, il a expliqué une anecdote du passé qui explique sa théorie. “Une fois avec Osasuna, nous sommes allés là-bas à Copa, ce matin-là, il a été annulé parce qu’il avait le mauvais ventre, il était mauvais, avec de la fièvre. Après avoir mangé, il s’est convoqué, il était sur le banc, nous perdions 2-0 et je le vois se réchauffer.” Je dis: «Que fait-il, n’était-il pas chez lui? Il sort et marque deux buts. Je ne compte pas sur lui pour ne pas être là “, a-t-il dit.

Malgré Messi, il dit qu’il se rend à Barcelone animé après avoir regardé la formation de ses joueurs. “Je suis encouragé par l’entraînement d’hier (mercredi), ai-je dit aux joueurs. Ça me donne la tête d’aller à Barcelone “at-il souligné.

“Ils vont généralement marquer un but pour vous à la maison, ils ne vont pas encore vous jouer bien, et vous devez être super concentré et attentif pendant 90 minutes, car si vous prenez une minute, vous pouvez jouer avec lui”, a averti l’entraîneur. armurier ».

De plus, ils viennent au Camp Nou frais après ne pas avoir pu jouer la semaine dernière pour l’effondrement d’une décharge à Zaldibar, près d’Eibar, qui a provoqué un excès de pollution atmosphérique. Malgré cela, l’équipe du Gipuzkoan a encore trois points de retard.

“Le classement est compressé, mais pas tellement, car certains gagnent et d’autres non. J’ai encore un match, et vous pensez “si je gagne” … Mais ce “oui” ne vaut rien. Le mauvais côté du week-end, c’est que vous regardez d’autres matchs et pas le vôtre “, a-t-il ajouté.

Mendilibar attend maintenant une visite à Barcelone, où il pense vraiment qu’ils peuvent avoir un impact sur le jeu. “Si nous mettons tous les obstacles et que nous pouvons y arriver et créer du danger, c’est bien, mais nous devons être convaincus que ce que nous pouvons faire, nous le faisons sans crainte. S’il y en a un des onze qui est à l’étroit, vous perdez déjà beaucoup.” que nous n’avons pas à nous câliner “, a-t-il déclaré.

“Si Eibar est là où il est, il peut avoir beaucoup de culpabilité. Ils disent que s’il est le ‘pupa’, mais s’il aurait pu être plus de matchs, Eibar peut-être une saison serait en Europe. La blessure au genou était ouverte et voir , J’espère que ça s’est bien passé. Celui qui fonctionne ne vous dit presque jamais que c’est faux, alors le problème est la récupération “, a commenté la grave blessure au genou d’Iván Ramis.