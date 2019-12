Messi, Suárez, Neymar et la photo la plus attendue

Hier soir, il y a eu une grande fête à Punta del Este en présence de grands joueurs du football mondial. Après 10 ans de mariage, Luis Suárez et son épouse Sofía Balbi ont décidé d'y organiser un nouveau mariage pour renouveler leurs vœux et célébrer leur amour avec leurs amis et leur famille.

Jusqu'à présent, Lionel Messi, l'un des meilleurs amis de Suárez, était présent avec son épouse Antonela Roccuzzo. L'événement a également réuni des coéquipiers comme Jordi Alba et Sergio Busquets. Mais la présence la plus attendue était celle de Neymar. Le footballeur brésilien est un ami de Suárez et Messi depuis son séjour à Barcelone et il semblait fort de revenir sur le marché du dernier laissez-passer de l'équipe catalane.

Cependant, l'opération n'a pas pu être menée à terme et les retrouvailles du trio MSN qui a su briller dans le club espagnol ont été frustrées. Cette réunion pourrait avoir lieu à cette fête à des milliers de kilomètres des tribunaux dont ils sont généralement les protagonistes. Cela a été partagé par le footballeur brésilien lui-même qui s'est montré dans ses réseaux sociaux avec Pulga et le Gunman et a montré que la relation entre les trois est plus forte que jamais. Vont-ils partager à nouveau l'équipement?