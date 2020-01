“Messine? KO amer, même la cravate aurait été serrée”

MESSINA. Un coach liquidée déçu à la fin du défi contreACR Messina, déçu moins par la performance de ses garçons lorsque le résultat final, qui a vu les Péloritains l’emporter sur ses Saint Thomas.

L’ANALYSE DE MISTER

L’entraîneur d’Irpinia analyse donc la progression du match et tente de garder le moral de ses joueurs en vue du prochain match de championnat: «Une telle défaite ne peut que provoquer déception et amertume, les garçons ont joué un grand match, depuis point de vue qualitatif meilleur aussi que celui contre Palerme. – Liquidato a commencé – L’équipe a bien évolué sur le terrain, probablement même le tirage au sort aurait été serré, nous avons créé au moins trois balles de but claires en première mi-temps et avons frappé une barre transversale avec Sabatino. En seconde période, nous avons essayé de débloquer le jeu mais nous étions imprécis, malheureusement certaines erreurs sont payées en D ».

MATCH BUT

Sur l’épisode décisif: “Nous avons subi le but dans une course au point mort, c’était une pièce improvisée de Crucitti, un Eurogol. Il n’est pas facile non plus de venir jouer dans un stade comme celui-ci, différent du nôtre, et d’avoir toujours un certain type de jeu. Applaudissements? Quitter le terrain et recevoir l’appréciation du public pour la performance est toujours une source de fierté pour nous, cela nous fait comprendre que le chemin emprunté est le bon. “

UN MOMENT DÉLICAT MAIS …

Commentaire sur la reprise du championnat: “Nous voulions affronter le match avec Corigliano avec plus de sérénité, mais le football c’est aussi ça, mercredi nous sommes face à un défi important puis un autre plus tard contre Giugliano. L’équipe répond en ce moment, ça va, nous sommes vivants et nous voulons continuer à faire preuve de professionnalisme et d’attachement à la chemise. Résultats? Maintenant, ils ne nous récompensent pas, mais le championnat est encore long et nous ne devons pas abandonner ».